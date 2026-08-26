La Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) presentó este miércoles la operación de desalinización y purificación de agua que están realizando en el municipio de Canóvanas, para ayudar a mitigar la situación de la falta del líquido en las comunidades como consecuencia de la sequía que enfrenta la Isla y los racionamientos del servicio que ha tenido que imponer la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Según explicaron el general de brigada Carlos J. Rivera Román, ayudante general de la GNPR, y el coronel Juan Rodríguez, director de operaciones de la GNPR, el proceso consiste en extraer agua del Río Grande de Loíza, en el área de la Asociación Ecológica de Pesca Recreativa, en Canóvanas, cerca de la desembocadura del río, luego procesarla hasta convertirla en agua potable, y entregarla para su distribución, según lo determinen las autoridades locales.

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La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto y el general Carlos J. Rivera Román, de la Guardia Nacional de Puerto Rico. ( Ramon "Tonito" Zayas )

A continuación, detalles del proceso:

Se extrae agua del Río Grande de Loíza, en un área de Canóvanas cerca de su desembocadura, donde el agua es salobre y con bastante turbidez.

El agua pasa a la máquina, donde se filtra para separar los sedimentos y se somete a un proceso de ósmosis invertida, para desalinizarla, purificarla y convertirla en agua potable.

Una vez convertida en agua potable, se pasa a cuatro envases de 3,000 galones cada uno parecidos a unas cebollas gigantes, y dos tanques de camiones cisterna de 6,000 galones cada uno.

Una vez llega un camión cisterna al sitio, se pasa el agua de esos envases a la cisterna del vehículo, para que pueda entonces distribuirla a las comunidades.

En total, pueden tener almacenado 24,000 galones de agua en el lugar.

Cada día llegan entre 10 a 17 camiones cisterna, usualmente de 2,000 y 1,600 galones, según la necesidad que determinen las autoridades locales.

Los camiones cisterna se están llevando entre 20,000 a 24,000 galones diarios de agua.

La máquina de purificación de agua de la GNPR puede producir hasta 60,000 galones diarios de agua potable, si se trata de agua dulce o fresca, y unos 45,000 galones diarios si es agua salada o salobre, como ocurre en la operación de Canóvanas.

La máquina puede producir unos 2,500 galones por hora si es agua dulce, y unos 2,250 galones por hora si es agua salada.

La operación de Canóvanas está sirviendo principalmente a comunidades de ese municipio y también del vecino Loíza .

. Actualmente, la GNPR tiene activas dos operaciones de purificación de agua, la de Canóvanas y otra en San Juan , en el Parque Central.

, en el Parque Central. La GNPR ya tiene identificados otros puntos a través de la Isla donde también podrían instalarse otras operaciones, si se determina necesario.

La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, se expresó agradecida a la GNPR por la asistencia, indicando que, gracias a la operación que estaban realizando, podían recoger agua allí mismo y transportarla más rápido a las comunidades, incurriendo a su vez en menos gastos en cuanto a gastos de combustible, pues antes los camiones tenían que ir a cargarse de agua a lugares más distantes en Dorado, Caguas y muchas veces hasta en Naguabo.

“Nosotros estamos llevando cerca de 27,000 galones diarios, lo que significa que estamos sacando 14 camiones que podemos suplir a todas nuestras comunidades, y eso ha sido para nosotros la verdad que una bendición, porque ha bajado la cantidad de querellas que han llegado a la oficina de manejo de emergencias. Para nosotros es un beneficio, inclusive se lo extendimos a la alcaldesa de Loíza”, afirmó la alcaldesa.

Por su parte, el general Rivera Román recordó que la GNPR hace el proceso de desalinización y purificación del agua, pero el proceso de recogido y distribución de esa agua es dirigido por las autoridades locales, entiéndase la AAA, el gobierno estatal y los municipios.

“Quiero dejar claro y establecer que la Guardia Nacional está aquí operando bajo el auspicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Son ellos quienes nos están apoyando en el proceso logístico de purificación, y eso incluye el material requerido en gran parte para nosotros poder llevar a cabo la misión de desalinización de agua”, indicó.

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Asimismo, en respuesta a preguntas de la prensa, comentó que “el costo englobado que tengo autorizado en estos momentos sobrepasa los $3 millones, y eso incluye todas las operaciones que estamos llevando a cabo de acarreo de agua”. Explicó que el dinero se sacaba de “fondos de emergencia, que fueron aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)”.

Añadió que “durante el día de ayer (martes) excedimos el millón de galones acarreados por nuestros seis vehículos. A razón de 2,000 galones por vehículo, son sobre 500 viajes que ya hemos realizado”.

El líder de la GNPR indicó que, además de las dos operaciones de purificación de agua que tienen operando, podrían establecer otras de ser necesario. Sostuvo que, “cada región, norte, sur, este y oeste”, hay pozos identificados “donde nosotros podemos operar”.

Agregó, sin embargo, que estaban limitados “en tiempo y espacio respecto a nuestros equipos”. Explicó que la GNPR cuenta con seis unidades ROWPU (unides de purificación de agua por ósmosis invertida), como las que están activas en las operaciones de Canóvanas y San Juan, así como otros seis sistemas conocidos como TWPS (sistema táctico de purificación de agua), cuya capacidad “es menor, casi la mitad”.

A la pregunta de si había alguna posibilidad de que esos equipos fueran movilizados a zonas de conflicto, el general respondió que, “actualmente no. Las rotaciones de nuestras unidades no contemplan que este tipo de unidad sea movido a ninguna parte en el globo”.