Durante horas de la tarde de hoy culminaron satisfactoriamente los trabajos de reparación de una de las cuatro unidades de bombeo de la represa La Plata, la cual entró en funcionamiento luego de completarse la instalación del componente de reemplazo y las pruebas operacionales correspondientes, informó el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ingeniero Luis R. González Delgado.

Tras recibirse la pieza durante la mañana del martes, personal especializado de Cortés Industrial completó su ensamblaje y las pruebas necesarias antes de trasladarla hasta la represa La Plata. Allí, personal técnico de la Autoridad realizó la instalación y posteriormente puso en marcha la unidad para verificar su funcionamiento.

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Con la entrada en operación de la cuarta bomba, aumentó el envío de agua cruda desde la represa La Plata hacia la planta de filtración Enrique Ortega, permitiendo recuperar la capacidad de bombeo necesaria para incrementar progresivamente la producción y distribución de agua potable.

“Quiero reconocer y agradecer especialmente a nuestros empleados y a todo el personal técnico que durante los pasados días ha trabajado arduamente, a todas horas, para lograr que esta unidad regresara a operación. Desde el primer momento se utilizaron todos los recursos disponibles para identificar la falla, conseguir la pieza necesaria y completar esta reparación con la mayor agilidad posible. Hoy ese esfuerzo rinde frutos y nos permite iniciar la recuperación del sistema”, expresó González Delgado.

Tras la puesta en funcionamiento de la unidad, el sistema de distribución se encuentra en proceso de recuperación. Este proceso será gradual, debido a que primero es necesario recuperar los niveles de producción y almacenamiento, así como llenar las líneas de distribución, los tanques que suplen las distintas zonas y las cisternas de los hogares, antes de que el servicio pueda estabilizarse en todos los sectores.

Como resultado, los sectores que han experimentado interrupciones, intermitencias o bajas presiones en Bayamón, Guaynabo, Toa Alta, Toa Baja, Dorado y San Juan comenzarán a experimentar una recuperación progresiva del servicio. Como ocurre regularmente durante estos procesos, las zonas bajas serán las primeras en recuperar, mientras que los sectores más altos o alejados del sistema podrían tomar más tiempo.

“Con la bomba nuevamente en funcionamiento comienza una etapa igualmente importante: recuperar el sistema y llevar el servicio nuevamente a todos los sectores. Nuestro personal continuará trabajando y monitoreando la operación hasta lograr su estabilización. Agradecemos también la paciencia de nuestros clientes durante estos días”, añadió el presidente ejecutivo.

La AAA continuará monitoreando la producción de la planta Enrique Ortega, los niveles de los tanques y las presiones en la red de distribución durante el proceso de recuperación.

Mientras se normaliza el sistema, la Autoridad mantendrá la coordinación con las oficinas municipales de Manejo de Emergencias y continuará ofreciendo actualizaciones sobre el progreso de la recuperación a través de sus canales oficiales y redes sociales bajo @AcueductosPR.