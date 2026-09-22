Más de 2,300 casos de Alzheimer, Huntington y otras demencias fueron registrados entre 2008 y 2024 en Aguada, Moca, Añasco y Rincón, según datos del Registro de Alzheimer del Departamento de Salud.

Ante esta realidad, pacientes, cuidadores, familiares y profesionales tendrán la oportunidad de conocer en un mismo espacio los servicios, programas y herramientas disponibles para afrontar los retos relacionados con estas condiciones durante la Cumbre de Alzheimer del Oeste: “Por ti y los tuyos: educando, previniendo y acompañando”.

La actividad, convocada por la representante del Distrito 18, Odalys González González, se llevará a cabo el martes, 29 de septiembre, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Centro de Convenciones de la Cooperativa de Rincón, sucursal de Aguada.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Salud, durante el periodo de 2008 a 2024 se registraron 743 casos en Aguada, 666 en Moca, 594 en Añasco y 297 en Rincón, para un total de 2,300 casos en los cuatro municipios que componen el Distrito Representativo 18.

La cumbre surge de una alianza entre la oficina de González González, la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, el Departamento de Salud, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y el Club de Leones.

Las entidades participantes ofrecerán orientación sobre los programas y servicios disponibles para las personas que viven con Alzheimer u otras demencias, así como para sus cuidadores y familiares.

“Queremos que las familias de Aguada, Moca, Añasco y Rincón sepan que no están solas. Esta cumbre acercará a nuestras comunidades información, capacitación y servicios esenciales para cuidar con mayor preparación, sensibilidad y confianza”, expresó González González.

La representante destacó además la necesidad de que los cuidadores conozcan los recursos disponibles y puedan identificar cambios cognitivos de manera temprana.

“Detrás de cada cifra hay una persona cuya dignidad debemos proteger y una familia que también necesita acompañamiento. Muchas veces, los cuidadores asumen esta responsabilidad sin conocer los recursos que tienen a su alcance. Queremos ayudar a cerrar esa brecha”, sostuvo.

Orientación para cuidadores y familiares

El programa incluirá capacitación para cuidadores y familiares, presentaciones de agencias sobre los servicios dirigidos a esta población y orientación práctica sobre los retos que pueden surgir durante las distintas etapas de la condición.

También se ofrecerá un taller de risoterapia dirigido al bienestar emocional y el autocuidado, con el propósito de atender el desgaste físico y emocional que pueden experimentar quienes cuidan a una persona con pérdida de memoria o deterioro cognitivo.

PUBLICIDAD

La actividad contará además con información sobre iniciativas de investigación relacionadas con el Alzheimer y otras demencias, incluido un estudio de la Universidad de Florida. Representantes del proyecto explicarán su propósito y las oportunidades de participación disponibles.

La cumbre está dirigida a personas que viven con Alzheimer u otras demencias, cuidadores, familiares, profesionales de la salud y del trabajo social, líderes comunitarios y ciudadanos interesados en conocer las señales de alerta, los factores de riesgo y las maneras de apoyar a esta población.

También discutirán proyecto sobre trastornos neurocognitivos

Como parte del componente educativo, se ofrecerá orientación sobre el Proyecto de la Cámara 1277, presentado por González González para crear la “Ley para la Identificación, Protección y Atención Diferenciada de Personas con Trastornos Neurocognitivos Mayores en Puerto Rico”.

Según la información provista sobre la medida, el proyecto propone crear un sistema voluntario de identificación especializada y establecer protocolos uniformes de atención prioritaria en hospitales, agencias gubernamentales y cuerpos de seguridad.

La propuesta también contempla capacitación para el personal que interviene con esta población y una respuesta policial coordinada en casos de personas con Alzheimer, demencia u otra condición cognitiva que sean reportadas como desaparecidas.

Además, busca fortalecer la aplicación de la Alerta Silver mediante procedimientos más ágiles y adaptados a las necesidades de las personas con trastornos neurocognitivos mayores.

La medida fue objeto de una vista pública el 16 de septiembre.

La Cumbre de Alzheimer del Oeste se celebrará el martes, 29 de septiembre, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Centro de Convenciones de la Cooperativa de Rincón, sucursal de Aguada, ubicada en la carretera PR-115, kilómetro 24.6, barrio Asomante, Aguada.

Para información adicional, las personas interesadas pueden comunicarse con la Oficina de Distrito de la representante Odalys González González al 939-438-2643.