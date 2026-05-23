Como parte de su compromiso con la transformación del sistema de salud en Puerto Rico, la Fundación para el Futuro de la Salud anunció la apertura de su primera convocatoria de becas dirigida a médicos residentes y ‘fellows’ en programas acreditados en la Isla y los Estados Unidos.

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo de 2026.

La iniciativa surge en momentos donde la migración sostenida de médicos, la posible reducción de programas de residencia y las disparidades en el acceso a servicios, especialmente en regiones rurales, han generado un desequilibrio significativo entre la oferta y la demanda de atención médica.

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“El Programa de Becas de la Fundación representa una respuesta estratégica para promover la formación y retención de profesionales de la salud comprometidos con el país, al tiempo que impulsa el fortalecimiento de especialidades críticas”, aseguró la directora ejecutiva de la Fundación, Edna Marín Ramos, al manifestar que “invertir en nuestros médicos es sinónimo de transformar la vida y bienestar de Puerto Rico. Esta convocatoria representa un paso concreto para apoyar a quienes han decidido formarse y servir en la Isla, en momentos en que más los necesitamos”.

A través de esta convocatoria, se otorgará hasta un máximo de 10 becas a médicos residentes en programas acreditados en especialidades como Cirugía, Urología, Anestesiología, Psiquiatría, Neurología, Neurología Pediátrica, Oftalmología, Obstetricia y Ginecología (OBGYN), Otorrinolaringología y Medicina Interna.

Asimismo, se concederán hasta tres becas para ‘fellows’ en subespecialidades como Cardiología, Endocrinología, Gastroenterología, Nefrología, Reumatología, Hematología/Oncología, Cirugía de Trauma y Quemaduras, y Psiquiatría de Niños y Adolescentes.

Según indicó Marín Ramos, las becas serán otorgadas por mérito, reconociendo no solo la excelencia académica, sino también el compromiso social y de servicio de los candidatos, evidenciado a través de su participación en iniciativas académicas, organizaciones sin fines de lucro y proyectos dirigidos a poblaciones vulnerables.

El proceso de selección estará a cargo de un Comité de Selección de Becados, y se regirá por criterios rigurosos que garantizan una evaluación justa, transparente y alineada con los objetivos de la Fundación. Esta primera convocatoria marca un hito importante para la organización, reafirmando su compromiso con procesos estructurados y de alto nivel institucional.

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“Queremos que cada solicitante tenga la certeza de que este es un proceso serio, transparente y diseñado para identificar talento comprometido con Puerto Rico. Más que una beca, estamos construyendo oportunidades para transformar el futuro de la salud en la Isla”, añadió.

Los médicos residentes interesados en solicitar pueden acceder a los requisitos y completar su solicitud en: https://futurosaludpr.org/solicitud-beca-residentes/ Por su parte, los ‘fellows’ interesados pueden obtener más información y solicitar a través de: https://futurosaludpr.org/solicitud-beca-fellows/

“Con esta iniciativa, la Fundación para el Futuro de la Salud reafirma su misión de fortalecer la industria de la salud en Puerto Rico mediante acciones concretas que fomenten la retención, el desarrollo y el regreso de talento médico. Hoy anunciamos esta convocatoria convencidos de que, juntos, podemos contribuir para garantizar servicios de salud más fuertes, accesibles y justos para todos los puertorriqueños”, concluyó Marín Ramos.

El año pasado, con tan solo 18 meses de haber sido creada, la Fundación, en alianza con Fundación Triple S, otorgo $500 mil en becas a 21 estudiantes de medicina y otras profesionales relacionadas a la salud.