El Hospital Municipal de San Juan graduó este viernes a 49 médicos residentes que completaron su formación profesional en distintas especialidades médicas durante la ceremonia de colación de grados correspondiente al año académico 2025-2026.

La actividad contó con la participación del alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, quien destacó el esfuerzo y la preparación de los nuevos especialistas que culminaron esta etapa de adiestramiento.

Se reconoció a médicos residentes ganadores de la competencia local Doctors’ Dilemma Puerto Rico, quienes representaron a la Isla en una competencia nacional celebrada en San Francisco, California. ( Suministrada )

“Reconocemos a hombres y mujeres que han dedicado años de esfuerzo, preparación y sacrificio para convertirse en especialistas comprometidos con salvar vidas y servirle a nuestra gente. Detrás de cada uno de estos residentes hay largas jornadas de estudio, disciplina y una profunda responsabilidad hacia sus pacientes y sus familias”, expresó Romero Lugo.

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Durante la ceremonia se reconoció al doctor José Castrillo Ferrer, quien se convirtió en el primer residente certificado en cirugía robótica de la institución tras completar su adiestramiento con el Sistema Quirúrgico Da Vinci, adquirido por el Municipio mediante una inversión de $2.5 millones.

También se reconoció a médicos residentes ganadores de la competencia local Doctors’ Dilemma Puerto Rico, quienes representaron a la Isla en una competencia nacional celebrada en San Francisco, California.

Durante la ceremonia se reconoció al doctor José Castrillo Ferrer, quien se convirtió en el primer residente certificado en cirugía robótica de la institución tras completar su adiestramiento con el Sistema Quirúrgico Da Vinci, adquirido por el Municipio mediante una inversión de $2.5 millones. ( Suministrada )

“Completar un programa de residencia médica representa años de preparación intensa, aprendizaje clínico y compromiso constante con el cuidado de los pacientes. Hoy celebramos el crecimiento profesional de estos nuevos especialistas y el esfuerzo que cada uno realizó para alcanzar esta meta”, manifestó por su parte la doctora Chiara Berríos Carrasquillo, subdirectora ejecutiva del Sistema de Salud de la Capital.

Fundado en 1875, el Hospital Municipal de San Juan mantiene programas de educación médica graduada acreditados y continúa formando especialistas para el sistema de salud de Puerto Rico.

Actualmente, la institución cuenta con programas acreditados por el Accreditation Council for Graduate Medical Education, incluyendo Pediatría, Obstetricia y Ginecología, Medicina Interna, Año Transicional, Hematología y Oncología Médica, Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, así como Neumología y Medicina de Cuidado Crítico.