Una operación pionera de manufactura y empaque de productos de consumo y médicos, comenzó en el municipio de Humacao bajo el nombre de Onovexa LLC.

El proyecto, liderado por Jorge “Tato” González Camps, CEO de Olein Group, representa una inversión total de $36.2 millones, destinados a la adquisición de edificios, compra de equipos y sistemas de utilidades. Además, contempla la creación de 203 empleos directos, con una nómina estimada de $10.6 millones anuales, contribuyendo al crecimiento de la economía local.

“Para nosotros en Onovexa, esta inversión representa mucho más que el establecimiento de una nueva operación: es una reafirmación de nuestra confianza en Puerto Rico, en su talento y en su capacidad para competir a nivel global”, expresó González.

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El directivo añadió que, “como empresa 100% puertorriqueña, apostamos al desarrollo de la industria local con visión, innovación y compromiso a largo plazo. En esta ocasión, nos atrevemos a dar un paso decisivo al entrar a un nuevo mercado, enfocados en la producción de pads de incontinencia, toallitas húmedas y soluciones absorbentes para el sector veterinario, ampliando así nuestro alcance hacia categorías de alto crecimiento y necesidad”.

Tato González, de Onovexa ( Xavier Araújo )

González resaltó, además, que este proyecto en Humacao “nos permite no solo expandir nuestras capacidades de manufactura, sino también contribuir activamente al crecimiento económico, la creación de empleos de calidad y el fortalecimiento de Puerto Rico como un centro estratégico de producción para mercados internacionales”.

Durante el anuncio estuvo la gobernadora Jenniffer González Colón, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, y la alcaldesa de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey, entre otros funcionarios.

“El establecimiento de Onovexa demuestra que Puerto Rico continúa consolidándose como un destino altamente competitivo para la inversión y la manufactura avanzada. La transformación de esta instalación en Humacao es un ejemplo claro de cómo estamos reactivando la infraestructura industrial existente para convertirla en motor de crecimiento económico. Iniciativas como esta generan empleos de calidad y fortalecen nuestra capacidad productiva, impulsan la innovación y posicionan a Puerto Rico como un centro estratégico de manufactura para mercados globales. Celebramos esta inauguración como el éxito del talento puertorriqueño, de empresarios locales que apuestan a los suyos y son parte de los esfuerzos de crecimiento en la región. Desde nuestra administración, seguimos creando las condiciones necesarias para que más empresas inviertan, crezcan y se desarrollen en la isla”, expresó la gobernadora.

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La gobernadora Jenniffer González ( Xavier Araújo )

Por su parte, el secretario del DDEC destacó que “esta operación representa el tipo de inversión estratégica de proyectos que estamos impulsando en Puerto Rico, que combinan inversión de capital, innovación estratégica y creación de empleos bien remunerados. Estamos poniendo a producir una planta cerrada desde 2019. A través de nuestros incentivos, facilitamos el establecimiento de operaciones que fortalecen nuestra base industrial, evitan la fuga de talento y continúan posicionando a Puerto Rico como un hub competitivo de manufactura avanzada y exportación”.

Como parte de esta iniciativa, el DDEC otorgó $9,152,312 en incentivos económicos dirigidos a la creación de empleos y la adquisición de maquinaria y equipo de alta tecnología,fortaleciendo así la competitividad industrial de Puerto Rico.

Producción y operación

El modelo operativo de Onovexa integra personal especializado, modernización tecnológica, desarrollo de infraestructura industrial y la integración de procesos de manufactura, almacenaje y distribución.

La compañía enfocará su producción en productos absorbentes de grado médico y soluciones de higiene, incluyendo toallas para camas, desinfectantes, productos prehumedecidos, artículos de limpieza y cuidado personal, así como productos para el mercado veterinario, todos cumpliendo con los estándares regulatorios de la FDA.

Onovexa desarrollará múltiples líneas de manufactura para productos como toallitas húmedas, botellas plásticas y productos compostables.

La capacidad inicial proyectada incluye la producción de 20 millones de unidades de wet wipes y 50 millones de unidades de productos absorbentes. El proyecto incluye, además, la adquisición de maquinaria y equipo de alta tecnología, así como el desarrollo y modernización de infraestructura y sistemas energéticos.

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Actualmente, continúan con el proceso de entrevistas para integrar recursos a su plantilla de empleados en las áreas como operadores de “forklift”, “receiving”, planta física, inventario, procesos de calidad (“quality control”), técnicos de laboratorio, microbiólogos, por mencionar algunas, indicó Verónica González, presidenta de Onovexa.

Los interesados pueden enviar su resumé a arodriguez@onovexallc.com.

Onovexa, subsidiaria de Olein Recovery Corporation (OLEIN), operará desde un complejo industrial privado de 135,500 pies cuadrados en Humacao y proyecta un crecimiento significativo en ingresos, pasando de $39.8 millones en el año fiscal 2026 a $88.1 millones para el 2029, con mercados objetivo en Puerto Rico, Estados Unidos y América Latina.