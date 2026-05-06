Dos de las propuestas que se han lanzado, en un intento de aliviar el ya golpeado bolsillo de los puertorriqueño ante los altos costos de la gasolina, no parecen tener futuro.

La gobernadora Jenniffer González Colón detalló este miércoles que no cree que la Junta de Supervisión Fiscal le dé paso a una legislación que suspenda por 45 días el arbitrio a la gasolina y el diésel, conocido como la crudita, ya que impactaría en Fondo General en $140 millones. Además, estipuló que “una política pública de trabajo remoto, en este momento, no se está contemplando“.

La afirmación de que estas propuestas no tienen futuro la dio la primera ejecutiva durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

PUBLICIDAD

Sobre la crudita, la gobernadora dejó claro que fue un impuesto aprobado para lidiar con la deuda de la Autoridad de Carretera bajo la administración del popular Alejandro García Padilla. Indicó que, saldada dicha deuda, el dinero ingresó al Fondo General.

“Según la información que me dio esta mañana el secretario de Hacienda, (Ángel Pantoja), $140 millones es lo que financia ese impuesto puesto por el exgobernador al Fondo General de Puerto Rico. Así que, que la Junta vaya a considerar eliminar ese ingreso al Fondo General o congelarlo, lo veo bien difícil luego de las conversaciones que tuvimos ayer”, sostuvo.

Es que ayer, martes, la gobernadora, junto al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera, así como el secretario de la gobernación y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Francisco Domenech, se reunieron con la Junta. Evaluaron el presupuesto del próximo año fiscal y el alivio contributivo que propuso para la clase trabajadora.

Aun con esta falta de posibilidad señalada, la primera ejecutiva indicó que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, continúa evaluando la posibilidad de suspender la crudita. La medida de alivio fue presentada por legisladores del Partido Popular Democrático.

La semana pasada, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, informó a Primera Hora que si se aprueba la suspensión de la crudita, los consumidores recibían entre un centavo a 2.5 centavos de economía al comprar gasolina.

PUBLICIDAD

En cuanto al trabajo remoto, la propuesta es del representante Ramón Torres.

Específicamente, González Colón dijo que “cada jefe de agencia tiene una facultad de acomodos razonables dependiendo de las funciones. Pero, decir que va a haber una política pública de trabajo remoto, en este momento, no se está contemplando”.

El legislador promedió que un empleado que teletrabaje un solo día a la semana podría generar ahorros mensuales que oscilan entre $64 y $98, al reducir gastos relacionados con gasolina, peajes, estacionamiento y alimentación fuera del hogar.