Aquí las 5 noticias del fin de semana

El pasadía en botes que había sido convocada por el artista urbano Rauw Alejandro para ayer en el Cayo Icacos en Fajardo, fue cancelada el día antes por el propio artista. El exponente había dado a conocer su “fiesta sorpresa” el viernes en la que prometía enseñarle al mundo la belleza del lugar y proteger el espacio natural. Sin embargo, por recomendación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la actividad fue suspendida por la gran cantidad de personas que se esperaba. “Debido a la gran multitud que nos han comunicado ir a la islita Icacos, luego de mi story de ayer, queriendo tener un día de playa con ustedes, mis fans, el cual contaba con el apoyo del DRNA y del cuerpo de vigilantes, esto puede salirse fuera de mi control y para evitar eso, prefiero no hacerlo. Para mí, ustedes y el ambiente valen más que to’”, escribió el artista urbano en su red social de Instagram.

Jasmine Camacho Quinn.

La vallista boricua Jasmine Camacho-Quinn se perdió ayer la parada de la Liga de Diamantes en Silesia, Polonia. La decisión de no participar en el evento fue tomada como una estrategia de su equipo de trabajo para darle descanso y retomar los entrenamientos de la campeona olímpica de los 100 metros con vallas, y no porque padezca de alguna dolencia que le impida competir. “Decidimos no poner a correr a Jasmine en Silesia. Ha corrido demasiadas carreras en junio y julio y volverá ahora a una etapa de entrenamiento”, explicó a Primera Hora su agente, Paul Doyle. “Está completamente saludable”, agregó.