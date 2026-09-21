El embalse La Plata subió 0.04 metros y se ubicó en 44.70 metros este lunes, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que da seguimiento a los niveles de los cuerpos de agua que suplen el sistema de acueductos de la Isla.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este lunes, 21 de septiembre de 2026. ( AAA )

El aumento lo acerca a los 44.90 metros, nivel que debe alcanzar para salir de ajustes operacionales.

Ayer, La Plata se encontraba en 44.66 metros.

En cuanto a los embalses en observación, Cidra y Fajardo no registraron cambios en sus niveles, mientras que Río Blanco, en Naguabo, bajó 0.01 metros y Guayabal, en Juana Díaz, disminuyó 0.03 metros.

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El embalse Carraízo, en Trujillo Alto, bajó 0.02 metros, pero se mantiene en nivel de seguridad, con 40.79 metros.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan anticipó que durante los próximos días continuará un patrón típico de la temporada, con aguaceros y tronadas en horas de la tarde, principalmente en el centro, norte y oeste de Puerto Rico.

Sin embargo, a mediados de semana regresará un patrón más húmedo e inestable, lo que aumentaría la posibilidad de lluvias fuertes y tronadas más intensas en varias zonas de la Isla.