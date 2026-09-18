“Prudencia” de la ciudadanía fue lo que solicitó este viernes la gobernadora Jenniffer González Colón, luego de que la lluvia recibida en los pasados días haya rendido su efecto en el nivel de los embalses.

Recordó, sin embargo, que la sequía no ha terminado y se proyecta que hasta noviembre próximo el fenómeno de El Niño “siga impactando a Puerto Rico”.

Por ello, en medio de la celebración de que los embalses hayan recibido agua, al punto de que el embalse Carraízo se posicionó en nivel de seguridad, González Colón llamó a mantener un uso adecuado de este preciado líquido.

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Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este viernes, 18 de septiembre de 2026. ( AAA )

“Esto no significa que podemos bajar la guarda con el control y la prudencia en el uso del agua”, precisó, durante una vista al embalse de Carraízo.

La gobernadora celebró como una “buena noticia” que la lluvia haya llegado. Pero, no fue precisa sobre el efecto que tuvo la siembra de nubes, un método científico que se inició el pasado 5 de septiembre para provocar que cayera más lluvia.

Junto a la directora de Producción de la Región Metro y encargada de los embalses y plantas, ingeniera Marimer Santiago, inspeccioné el embalse Carraízo para conocer de primera mano su condición actual y brindar una actualización sobre sus niveles.



Actualmente, Carraízo se… pic.twitter.com/yZBRP0IdYx — Jenniffer González (@Jenniffer) September 18, 2026

“Sé que mucha gente que ha hablado de las inyecciones de nubes y dudaron. Obviamente, Papá Dios ha puesto tierra en grano. Porque la lluvia la trae Papá Dios, pero ciertamente fue buenas noticias. Carraízo ha alcanzado el nivel de seguridad en términos de agua”, señaló.

La duda sobre si la siembra de nubes funcionó o no no ha sido aclarada por el gobierno, que no ha presentado los informes que ha realizado la empresa contratada, Seeding Operations and Atmospheric Research (SOAR).

De hecho, la portavoz de prensa de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Michelle Cobb, confirmó que la empresa a cargo del proceso presentó ya su segundo informe de efectividad.

No supo precisar cuándo se hará público el resultado, ya que se ha sometido la información a evaluación.

Lo cierto es que Carraízo mejoró su nivel de ajustes operacionales a nivel de seguridad en cuestión de días.

Unos 183,000 abonados de este embalse enfrentaron en el mes de agosto un plan de racionamiento de periodos de 48 horas. La medida fue suspendida el pasado 1 de septiembre.

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“Si manejamos el agua de manera prudente, no tenemos que regresar al racionamiento, que ahora mismo está en pausa y vamos a dejarlo de manera indefinida”, anunció la gobernadora.

Sobre el embalse La Plata, que es el único que se encuentra en nivel de ajustes operacionales, González Colón señaló que no se prevé un racionamiento.

“Yo había dicho que no teníamos que hacer racionamiento en La Plata y el tiempo me dio la razón. Esperamos que la lluvia también caiga para el embalse de La Plata”, dijo.

Insistió en que la ciudadanía debe cooperar “para poder extender su vida útil lo más posible” y evitar tener que imponer un racionamiento.

Las expresiones las dio acompañada de la directora auxiliar de Producción de la Región Metro de la AAA, Marimer Santiago.

La funcionaria explicó varios proyectos que mantienen en Carraízo para aumentar la producción de agua potable, como lo son mejoras en bombas y válvulas, así como cambios de filtros.

De paso, aseguró que “esas lluvias que recibimos en estas últimas 48 horas nos ayudan a mantener resiliencia. Tenemos estabilidad”, afirmó.

En un resumen de las condiciones de Carraízo publicado en las redes sociales de la gobernadora se dio cuenta de que el embalse se encuentra hoy “en 40.75 metros, en comparación con los 37.6 metros registrados el 7 de agosto de 2026, cuando inició el Plan de Interrupciones Programadas. Durante ese periodo, el embalse llegó a registrar un nivel mínimo de 37 metros, lo que representa un aumento de 3.75 metros respecto a ese punto. La última vez que Carraízo alcanzó los 40.75 metros fue el 13 de junio de 2026”.

Se añadió que “las iniciativas que hemos puesto en marcha, como la siembra de nubes, los trabajos de dragado y el Plan de Interrupciones Programadas, han sido parte de los esfuerzos para atender esta situación. A esto se suma la respuesta de nuestra gente al llamado que hicimos para utilizar el agua con prudencia y evitar su desperdicio. Seguimos trabajando y monitoreando de cerca nuestros embalses. Sé lo importante que es para cada familia contar con un servicio de agua confiable. Por eso, les pido que continuemos haciendo nuestra parte. Cada esfuerzo cuenta para cuidar este recurso esencial y procurar que llegue a nuestra gente”.