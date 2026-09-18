La Plata recibe un respiro tras las lluvias y aumenta su nivel
Carraízo ahora está cerca del nivel de desborde.
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Los aguaceros asociados a la onda tropical que pasó por Puerto Rico ya comienzan a dar un respiro al embalse La Plata, que registró un aumento de 0.04 metros para ubicarse en 44.40 metros, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Este aumento representa un alivio para el embalse, que permanece bajo ajustes operacionales, aunque los abonados que se suplen de este sistema no se encuentran bajo racionamiento de agua.
Ayer, La Plata, ubicado en Toa Alta, estaba en 44.36 metros.
Mientras tanto, el embalse Carraízo, en Trujillo Alto, aumentó 0.58 metros y se ubicó en 40.64 metros, cerca del nivel de desborde, establecido en 40.95 metros.
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La humedad que dejó la onda tropical seguirá presente hoy, junto con una baja concentración de polvo del Sahara. Por eso, se esperan aguaceros y tronadas en el oeste de Puerto Rico durante la tarde, según el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.
Para los próximos días, se esperan condiciones típicas de esta época del año.