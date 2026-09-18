Los aguaceros asociados a la onda tropical que pasó por Puerto Rico ya comienzan a dar un respiro al embalse La Plata, que registró un aumento de 0.04 metros para ubicarse en 44.40 metros, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Este aumento representa un alivio para el embalse, que permanece bajo ajustes operacionales, aunque los abonados que se suplen de este sistema no se encuentran bajo racionamiento de agua.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este viernes, 18 de septiembre de 2026. ( AAA )

Ayer, La Plata, ubicado en Toa Alta, estaba en 44.36 metros.

Mientras tanto, el embalse Carraízo, en Trujillo Alto, aumentó 0.58 metros y se ubicó en 40.64 metros, cerca del nivel de desborde, establecido en 40.95 metros.

La humedad que dejó la onda tropical seguirá presente hoy, junto con una baja concentración de polvo del Sahara. Por eso, se esperan aguaceros y tronadas en el oeste de Puerto Rico durante la tarde, según el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Para los próximos días, se esperan condiciones típicas de esta época del año.