Un padre, atribulado y en llanto, entra a una librería en Bayamón. Acaba de enterarse que su hijo tiene cáncer. No conoce bien el lugar al que llegó tras una búsqueda en Google, pero se acordaba de que Nicholas “Nicky” Suárez González y su esposa Marisol González Jiménez tenían una librería cristiana.

“Yo por lo regular no estoy fijo en una tienda. Me paso yendo de sitio en sitio llevando mercancía. Ese día, casualmente, él entra por la puerta, se pone las manos en la cabeza y empieza a llorar atacado. Él me dice: ‘Esto es de Dios, yo no sabía si era aquí, yo no sabía si te iba a encontrar’. Él sigue llorando y cuando se repone un poco le doy un abrazo. Él sentía la necesidad de simplemente hablar y aquí estuvimos un buen rato dándole apoyo. Tuvimos el privilegio de acompañarlo en su angustia”, recordó Nicky entre lágrimas.

Esta es una de las tantas experiencias que atesoran los propietarios de la Librería La Shekinah, un oasis donde, más que adquirir un artículo de fe, se convierte en un bálsamo de esperanza para el alma.

Lo que comenzó hace 14 años como un pequeño negocio impulsado por el deseo de servir, hoy se ha convertido en una red de cuatro localidades en Bayamón, Carolina, Caguas y Vega Alta, además de la tienda web librerialashekinah.com. La librería ha mantenido operaciones ininterrumpidas desde su apertura en 2011.

Pero, más allá de los libros, en cada esquina de La Shekinah se respira propósito. Anclados en el pasaje bíblico de Jeremías 29:11, —”Porque yo sé los planes que tengo para ustedes”— Marisol dejó su empleo como directora ejecutiva en la industria farmacéutica para emprender este sueño, justo en un momento en que la librería Borders cerraba sus puertas en Puerto Rico.

“La Shekinah fue inscrita en el 2011, pero nació en el 2010 en mi corazón”, contó la empresaria de 54 años. “Yo danzaba en la iglesia, y las vestiduras que utilizaba no me gustaban. Me sentía como una persona de época. Empecé a buscar vestiduras y no encontraba, y entonces el Señor comenzó a trabajar conmigo”.

“Yo trabajaba en la industria privada, pero quería hacer algo que me apasionara. En mis oraciones le pedía al Señor algo que me apasionara por Él. No solamente formar parte de un ministerio, sino algo que naciera desde mí. Entonces empecé a orar, y el Señor puso en mi mente abrir la librería”, recordó.

Marisol no era una gran lectora cuando comenzó este camino. “Mira qué ironía... pero como el Señor pone el querer como el hacer, no solo puso ese deseo en mi corazón, también puso en mí la pasión de buscar contestaciones a través de la lectura”, afirmó.

Su amor por los libros creció al igual que los artículos que fue incorporando a la librería, que en sus inicios operaba en Toa Alta. Un año más tarde, en 2012, Marisol dejó la industria privada para dedicarse de lleno a su negocio.

“Mi mamá (Edith Jiménez Burgos) fue pieza clave en cubrir un año en lo que yo tomaba la decisión de irme”, comentó.

“El concepto inicial era un coffee shop donde podías sentarte y tomarte un café. Teníamos muy pocos artículos de danza. Hoy el 50% son artículos de danza y hemos incrementado lo que es nuestra línea Shekinah Gifts, que es todo lo que tiene que ver con regalitos, como tazas, bolígrafos, sombrillas y libretas, que llevan la palabra del Señor impresa”, compartió.

¿Y el libro más vendido? La Biblia, por supuesto, que incluso ostenta un récord Guinness como el libro más vendido de todos los tiempos.

El origen

Pero, ¿qué significa Shekinah y por qué eligió ese nombre? La respuesta está en el inicio de todo.

“El nombre yo lo recibí en un sueño. Yo no sabía el significado. Se lo comenté al pastor de la iglesia y me dijo que buscara uno más comercial. Pero cuando buscamos el significado… ¡qué nombre tan poderoso me había dado Dios, aún sin yo conocer su significado!”, contó Marisol.

El término, de origen hebreo, significa “la presencia de Dios” y es utilizado tanto en el judaísmo como en el cristianismo para referirse a la manifestación de Dios en el mundo.

Una de las iniciativas más recientes de la librería es su línea Shekinah Gifts, que se ha convertido en su punta de lanza a nivel de distribución. ( Pablo Martínez Rodríguez )

“Y dije que no quería ningún nombre comercial. Quiero que la presencia de Dios esté conmigo de día y de noche”, agregó.

Todo esto transcurrió con el apoyo de su esposo Nicky, quien la ayudaba de manera parcial mientras ejercía como gerente de operaciones y ventas en las telecomunicaciones.

“Ella (Marisol) me llama el ‘Ejecutivo B’: ve para aquí, ve para allá”, dijo Nicky a carcajadas. “Llevando mercancía, yendo al banco o comprando telas”.

Sacudidos por las crisis, guiados por la fe

Con 30 años de matrimonio, Marisol y Nicky han encontrado en su amor y su fe la fuerza necesaria para afrontar los retos que han surgido en el camino.

En 2013, cuando la librería aún no generaba los ingresos esperados, Nicky recibió una noticia devastadora: se quedó sin trabajo.

“Descansábamos en que el sueldo de mi esposo nos iba a sostener en lo que el negocio comenzaba a dar frutos. En 2013, llegó la noticia fuerte de que Nicky se quedaba sin trabajo. Estábamos todavía levantando la librería”, explicó Marisol.

Pero, en medio de la incertidumbre, una palabra de fe los sostuvo.

“Nos dieron una palabra que íbamos a pasar por un desierto, y que se iba a cumplir en 33 días. El día 29, Nicky recibió la noticia. Fue muy fuerte y tuvimos mucho temor. Llegamos a pensar que habíamos tomado la decisión incorrecta. Levantando una familia de tres niños, la situación económica se puso difícil, pero el Señor siempre nos mostró el camino, porque al que Él llama, también respalda”, afirmó.

La Librería La Shekinah actualmente tiene cuatro establecimientos en Bayamón, Carolina, Caguas y Vega Alta, además de su tienda en internet librerialashekinah.com. ( Pablo Martínez Rodríguez )

Nicky tuvo que elegir entre un paquete de salida de su patrono o una plaza con un salario mucho menor.

“Tomamos el paquete de salida y, al mes siguiente, Nicky consiguió trabajo. El Señor nos dio un ingreso para cumplir con los compromisos económicos y tomamos la decisión de no cerrar, sino abrir la segunda librería en Bayamón”, compartió Marisol.

Asimismo, la librería ha enfrentado momentos de gran adversidad, incluyendo el huracán María y la pandemia, pero en lugar de frenar su crecimiento, estas crisis multiplicaron las ventas.

Marisol recuerda que, hace unas dos décadas, Puerto Rico contaba con más de 150 librerías, pero hoy en día las sólidas no superan las 10, lo que refleja un panorama comercial cambiante. Además, enfrentan la amenaza de la llegada del primer centro de entrega de Amazon a la isla, junto con los aranceles a las importaciones desde China.

“En los momentos más duros que hemos tenido, es cuando Dios más se ha glorificado. Si ahora viene esta amenaza de lo de China, yo sé que la mano del Señor va a volver a mostrarse y eso nos llena de fe”, afirmó Marisol.

“Si la mercancía que traemos de China se vuelve muy costosa, el Señor abrirá otra puerta, ya sea en otro país o con otros productos”, añadió.

Edith Jiménez Burgos, madre de Marisol González Jiménez, ha sido fundamental para el crecimiento de la Librería La Shekinah. ( Suministrada )

En cuanto a su línea Shekinah Gifts, Nicky mencionó que, antes del inicio de la incertidumbre por los aranceles, lograron abastecerse con una buena cantidad de mercancía. “El Señor permitió que llenáramos los graneros antes de lo que para algunos comerciantes podrían ser vacas flacas. Ahora estamos preparados y atentos para lo que sigue”, aseguró.

Semana Santa y la clave del éxito

La Semana Santa es un momento clave para la librería, un periodo en que las ventas incluso superan las de la temporada navideña.

“Nosotros desde diciembre estamos ya preparándonos para este mes. Es el mes más fuerte del año. Es cuando la mayoría de las iglesias en Puerto Rico tienen una agenda especial, como obras teatrales. Así mismo se ve impactada la tienda porque la gente viene a buscar los recursos para utilizar en Semana Santa”, indicó Marisol.

“Por ejemplo, tenemos un grupo de personas que cosen y desde diciembre comenzamos a adelantar eso. Vienen muchísimos ministerios a comprar sus vestiduras para danzar, a buscar sus banderas y otros instrumentos, y también se celebran los bautismos. Muchas iglesias lo hacen con tiempo, pero otras no. A veces hacen pedidos grandes y nos ves corriendo, porque gracias a Dios, entre las cuatro tiendas, podemos suplir eso”, agregó.

La capacidad de suplir pedidos grandes en momentos pico, y el éxito durante tantos años, no serían posibles sin la gracia de Dios y un equipo comprometido. Actualmente, la librería genera 12 empleos directos y 6 indirectos.

“El concepto inicial era un 'coffee shop' donde podías sentarte y tomarte un café. Teníamos muy pocos artículos de danza. Hoy el 50% son artículos de danza y hemos incrementado lo que es nuestra línea Shekinah Gifts, que es todo lo que tiene que ver con regalitos, como tazas, bolígrafos, sombrillas y libretas, que llevan la palabra del Señor impresa”, compartió Marisol. ( Pablo Martínez Rodríguez )

“Primero que todo, la mano de Dios”, aseguró Nicky, de 58 años, sobre la clave del éxito. “Y obviamente estamos rodeados de un equipo de trabajo excelente, gente buena. Además, estar todos en la misma visión y misión, porque tenemos que estar en sintonía, si no las cosas no fluyen”.

Su línea Shekinah Gifts se ha convertido en su punta de lanza a nivel de distribución. “Actualmente estamos distribuyendo a varios colegas en Puerto Rico, pero nuestra aspiración es también extender eso fuera de Puerto Rico”, mencionó Nicky.

Este año, por primera vez, se presentarán como suplidores en el Encuentro SEPA 2025, una convención de la Asociación de Editoriales Evangélicas, que se llevará a cabo del 30 de abril al 2 de mayo en el Hilton Blue Lagoon, en Miami.

“Siempre íbamos como libreros, ahora vamos como libreros y suplidores. Es un momento hito para nosotros”, sostuvo Nicky muy emocionado.

Para más información sobre la Librería La Shekinah, puedes llamar al teléfono 787-526-2222, acceder a su tienda web o seguirla en las redes sociales Facebook e Instagram.