Los embalses Carraízo y La Plata registraron pequeñas disminuciones en sus niveles durante la mañana del lunes, de acuerdo con el informe diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que reportó bajas en siete de estos cuerpos de agua.

La Plata, que suple agua a la región de Bayamón, bajó 0.05 centímetros y se ubicó en 43.45 centímetros. El embalse permanece en la categoría de ajustes operacionales.

Por su parte, Carraízo, que abastece al área metropolitana, descendió 0.10 centímetros, hasta alcanzar los 40.86 centímetros. A pesar de la reducción, se mantiene en nivel de seguridad.

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Este embalse se encuentra bajo regulación luego de que el domingo se anunciara la apertura de una de las compuertas de la represa para controlar su nivel.

Cidra continúa bajo observación

El embalse de Cidra, que atravesó condiciones precarias durante el verano, mostró un leve incremento de 0.01 centímetros y alcanzó los 400.66 centímetros. Sin embargo, permanece en nivel de observación.

Mientras tanto, Dos Bocas y Caonillas, que forman parte del sistema que suple al Superacueducto, se mantenían en nivel de seguridad. Dos Bocas registró 89.62 centímetros y Caonillas, 251.79 centímetros.

Aunque siete embalses presentaron descensos leves, la AAA indicó en su monitoreo que la mayoría se mantiene en condiciones saludables.