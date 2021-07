El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor M. Bonilla Sánchez, y la secretaria general de la Local Sindical, Grichelle Toledo Correa, presentaron ayer una propuesta alterna para proteger el retiro de los maestros activos, en caso de que se anule la ley del retiro digno.

“La Asociación de Maestros de Puerto Rico y su Local Sindical, cumpliendo con su misión de defender los derechos de los maestros, se ha dado a la tarea de enfrentar el plan abusivo de la Junta (de Supervisión Fiscal) contra el plan de retiro de los maestros activos. Como es de conocimiento público, la Junta tiene la intención de penalizar a los maestros activos por los años de irresponsabilidad fiscal de los gobiernos de turno. Según han hecho constar en el Quinto Plan de Ajuste, pretenden congelar el sistema de retiro de maestros, dejando al magisterio activo sin opciones para su retiro”, denunció Bonilla Sánchez en declaraciones escritas.

Toledo Correa expuso que a favor del magisterio, la Asociación y su Local Sindical se propusieron establecer una propuesta para evitar que se implemente el Plan de Ajuste presentado por la Junta. Añadió que como parte de la propuesta, si la ley del retiro digno se anula, los maestros no se quedarían sin un método de auxilio. Mencionó que la propuesta es producto de un pulseo con la Junta y representa más de $1,200 millones en beneficios para los maestros activos ante la congelación del sistema de retiro. Bajo ese plan b, los maestros recibirían mayores protecciones para el fondo actual de pensiones que quedaría congelado, así como un nuevo plan de retiro que asegure las pensiones de los maestros activos en el futuro, afirmó.

La secretaria general aseguró que también hay otros beneficios como parte de esa propuesta alterna, en las que se incluye un bono por aceptar la oferta, un nuevo convenio colectivo garantizado por cinco años, Seguro Social para los maestros activos que no tienen ese beneficio (previo al 2014), un aumento en la aportación gubernamental al plan médico y la posibilidad de recibir otros bonos.

“Esta propuesta alterna presenta un escenario en el que los maestros no perderían más de lo que el gobierno les ha quitado y les debe. Para ciertos grupos, está la alternativa de no hacer nada y esperar porque el tribunal decida. Pero eso nos pone en posición de recibir el peor trato y no es una opción para la Asociación de Maestros y su Local Sindical, cuya misión es velar por los mejores intereses del magisterio. Cabe destacar que como parte de esta batalla hemos logrado una propuesta alterna de la Junta que en principio reconoce que cualquier ley o acción válida que proteja las pensiones de los maestros y que no sea anulada por el tribunal, beneficiará a los maestros. Es decir, si la Ley de Retiro Digno sobrevive los ataques de la Junta en el tribunal, esa ley protegería al magisterio”, precisó.

“Nos sostenemos en nuestro endoso inequívoco a la ley del retiro digno, la que entendemos es una herramienta para proteger el retiro futuro de los maestros activos. No obstante, estamos consientes de que el estado de derecho vigente pone a la Junta por encima del bienestar de los puertorriqueños. De todos es conocido, que la Junta ha anunciado su intención de anular esa ley porque no cumple con la Ley Promesa ni con el Plan de Ajuste Fiscal que han sometido al tribunal. Por tanto, será el Tribunal de Quiebra el que tenga la última palabra”, agregó Toledo Correa.

Mientras, Bonilla Sánchez indicó que la determinación final de si se acepta esta propuesta alterna o no estará en manos del magisterio.

“La Junta no podrá imponer esta propuesta alterna o incluirla como parte del plan de ajuste si los maestros activos no la avalan. Hay intereses muy poderosos que quieren que no recibamos ningún beneficio y que suframos mayores recortes para ellos poder obtener más. También hay otros grupos que no tienen poder para ayudar o representar al magisterio, pero que se dedican a distraer, confundir y atacar cualquier plan”, manifestó el presidente.

“En este momento crítico en el que podemos perder lo poco que nos queda y que nos hemos ganado luego de años de enormes sacrificios. La Asociación de Maestros de Puerto Rico y la Local Sindical estarán organizando una campaña de orientación para que los maestros activos puedan conocer este plan alterno y evaluarlo durante el mes de agosto, con miras a realizar la consulta en el mes de septiembre”, sostuvo.