El puente ubicado en la carretera PR-861, a la altura del sector El Mandril en Toa Alta, permanecerá cerrado al tránsito en ambas direcciones desde el lunes, 9 de febrero, hasta el miércoles, 18 de febrero, en horario nocturno, informó la Autoridad de Carreteras y Transportación este lunes.

El cierre se debe al inicio de los trabajos de depósito de hormigón en el puente ubicado en el kilómetro 11.0. Los trabajos se realizarán de 6:00 p.m. a 7:00 a.m., por lo que se podrían generar retrasos y congestión.

Se espera que el puente pueda reabrirse al tránsito el 16 de febrero en horas de la tarde, una vez concluyan las labores programadas, según la Autoridad de Carreteras y Transportación.

Este puente, vital para Toa Alta, une barrio Piñas y Toa Alta Heights, entre otros sectores, con el casco urbano y sirve también como vía principal hacia Bayamón.

Desvíos y rutas alternas

Desde el área del cementerio, tomar la PR-824 hacia Galateo , continuar por la calle Manuel Fernández Juncos hasta la PR-165 (salida Panadería La Familia).

, continuar por la calle Manuel Fernández Juncos hasta la PR-165 (salida Panadería La Familia). Como ruta alterna, usar la PR-804 de Galateo para acceder a la PR-165 (salida Lechonera Mario Risita).

para acceder a la PR-165 (salida Lechonera Mario Risita). Los vehículos pesados deberán utilizar exclusivamente la PR-804.

El proyecto representa una inversión de $8,426,637.20 en fondos federales de la Administración Federal de Carreteras, indicó la Autoridad de Carreteras y Transportación en un comunicado.