Desde el 1 de enero al 16 de noviembre de 2025, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico ha respondido a más de 300 incendios residenciales en toda la isla.

El Día de Acción de Gracias es la fecha con más incendios en las cocinas de los hogares de Estados Unidos y la causa principal es por dejar la comida desatendida.

Según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, la cocina representa el 80% de los incendios domésticos del Día de Acción de Gracias. Con hogares llenos de personas, estufas calientes y espacios ajetreados, una simple distracción puede conducir rápidamente al peligro.

Por eso, la Cruz Roja Americana anima a la ciudadanía a tomar medidas para prevenir incendios domésticos para que puedan disfrutar de esta festividad junto a familiares y seres queridos.

Utilice un cronómetro para acordarse que la estufa o el horno están encendidas. ( Suministradas )

Consejos de seguridad

Permanezca en la cocina mientras usa la estufa o el horno para vigilar lo que está cocinando.

Si debe abandonar la cocina, aunque sea por poco tiempo, apague la estufa o el horno.

Utilice un cronómetro para acordarse que la estufa o el horno están encendidas.

Evite llevar ropa holgada o mangas colgantes mientras cocina.

Mantenga a los niños y a las mascotas al menos a tres pies de las áreas en las que se esté cocinando.

Mantenga objetos inflamables lejos de la estufa, como paños de cocina, agarraderas, bolsas de papel o plástico, cajas, toallas y envases de alimentos.

Limpie las superficies de la cocina con regularidad para evitar la acumulación de grasa.

Considere adquirir un extintor para tenerlo cerca de la cocina.

Revise siempre la cocina antes de acostarse o salir de su hogar para asegurarse de que la estufa, el horno y los pequeños electrodomésticos estén apagados.

¿Este año va a freír el pavo? Nunca utilice una freidora cerca de su casa u otra estructura. Coloque la freidora sobre una superficie plana y uniforme. Nunca fría un pavo que no esté completamente descongelado.

La Cruz Roja Americana anima a la ciudadanía a tomar medidas para prevenir incendios. ( Suministradas )

Haga una donación con propósito

La Cruz Roja Americana lanzó su campaña de recaudación de fondos “Un regalo con propósito” donde invita a las personas a realizar una donación financiera al Capítulo de Puerto Rico.

El martes, 2 de diciembre se celebra el “Giving Tuesday”, una fecha ideal para aportar a las futuras emergencias que ocurren alrededor de la isla.

Las personas pueden donar por ATH Móvil en la sección de Donar bajo “CruzRojaPR”. De igual forma, pueden hacer su donación financiera con su tarjeta de crédito al acceder la sección de Donar en cruzrojapr.net o llamar al 787-758-8150.

La asistencia que brinda la Cruz Roja Americana en momentos de desastres y emergencias es gratuita, gracias a la generosidad de los donantes.