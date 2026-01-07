La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que una avería en una tubería de 16 pulgadas, ubicada en la calle #31 de Rexville, detrás del restaurante El Platanal, obligó al cierre de una línea de 36 pulgadas para realizar trabajos de reparación.

La situación podría provocar bajas presiones o interrupciones temporeras del servicio de agua potable en varios sectores de Bayamón.

Personal de la AAA se encuentra en el lugar atendiendo la avería y trabajando para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

A continuación los lugares que experimentarán bajas presiones o se quedarán sin servicio:

  • Miraflores
  • Rexville
  • Bella Vista
  • Cana
  • Carretera PR-167, desde Tío Pepe hasta la PR-812 (Dajaos)
  • Carretera PR-829, sector Sabana Buena Vista
  • Carretera PR-812, sector Guaraguao Arriba
  • Santa Juanita, desde la 6ta Sección hasta la Sección 12
  • Vista Bella, carretera PR-831, barrio Minillas, Bayamón