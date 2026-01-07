La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que una avería en una tubería de 16 pulgadas, ubicada en la calle #31 de Rexville, detrás del restaurante El Platanal, obligó al cierre de una línea de 36 pulgadas para realizar trabajos de reparación.

La situación podría provocar bajas presiones o interrupciones temporeras del servicio de agua potable en varios sectores de Bayamón.

Personal de la AAA se encuentra en el lugar atendiendo la avería y trabajando para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

A continuación los lugares que experimentarán bajas presiones o se quedarán sin servicio: