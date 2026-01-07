Avería en tubería dejará a clientes de la AAA sin agua en Bayamón
La corporación indicó que se encuentra trabajando en el lugar para reparar la rotura.
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que una avería en una tubería de 16 pulgadas, ubicada en la calle #31 de Rexville, detrás del restaurante El Platanal, obligó al cierre de una línea de 36 pulgadas para realizar trabajos de reparación.
La situación podría provocar bajas presiones o interrupciones temporeras del servicio de agua potable en varios sectores de Bayamón.
Personal de la AAA se encuentra en el lugar atendiendo la avería y trabajando para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.
A continuación los lugares que experimentarán bajas presiones o se quedarán sin servicio:
- Miraflores
- Rexville
- Bella Vista
- Cana
- Carretera PR-167, desde Tío Pepe hasta la PR-812 (Dajaos)
- Carretera PR-829, sector Sabana Buena Vista
- Carretera PR-812, sector Guaraguao Arriba
- Santa Juanita, desde la 6ta Sección hasta la Sección 12
- Vista Bella, carretera PR-831, barrio Minillas, Bayamón