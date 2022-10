Cerradas desde hace un mes tras el paso del huracán Fiona, y en estado de “deterioro”, se encuentra el Parque de Las Cavernas del Río Camuy, en momentos en que sale a la luz la posibilidad de que estas 260 cuerdas de terrenos, que esconden la belleza natural de la zona del karso, sean entregadas a alguna empresa que pueda crear un desarrollo ecoturístico.

La posibilidad de la privatización salió a relucir durante una vista celebrada ayer, lunes, por la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde el director de la Autoridad para las Alianzas Público Privada (AAPP), Fermín Fontanés, admitió que se encaminan a realizar un proceso de APP en las cavernas, según denunció el representante Ángel Matos.

PUBLICIDAD

El alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, explicó que todavía no está determinado que el parque vaya a ser privatizado bajo un modelo de alianza con la empresa privada. Detalló que en la actualidad se lleva a cabo un estudio de viabilidad para determinar si se realiza el proceso para escoger a una empresa que lo administre. Este estudio se supone que esté disponible para el próximo diciembre.

“Es estudio de viabilidad va a decir si es viable o no hacer una APP, si son atractivos para invertir”, expuso.

Según detalló el líder de los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista (PNP), “el gobierno de Puerto Rico solamente ha podido desarrollar un 25% de este parque, que compite con cualquier parque en el mundo. Y, lamentablemente, cuando bajas a las cavernas hoy están deterioradas. Allí no hay un restaurante, allí no hay un lugar donde tú puedas comprar un recuerdo, un ‘gift shop’. Allí el ‘zipline’ que había está también inoperante. Los ‘troleys’ que te llevaban a ver las facilidades de las cavernas no están funcionando y ahora el único tour que ofrece a las cavernas, antes del huracán Fiona, era ir caminando a la Cueva Clara, que es la cueva más grande que tiene las cavernas”, dijo, al enumerar los problemas que confronta.

Entre los atractivos turísticos del municipio se encuentra el Parque de Las Cavernas del Río Camuy. (GFR Media)

De inmediato, estipuló que los municipios de Camuy, Lares y Hatillo, pueblos que convergen en el Sumidero Tres Pueblos, no tienen dinero para mejorar las instalaciones. Dijo que nada más para ponerlas nuevamente a funcionar se necesitaría una inversión de alrededor de $15 millones.

PUBLICIDAD

“Es lamentable que un recurso tan valioso como ese, que puede crear tanto empleo a los jóvenes camuyanos y a los jóvenes de la zona norte, y tener desarrollo económico, no pueda desarrollarse a su máxima capacidad. Por eso es que surge por parte del gobierno la iniciativa de hacer una APP. Y yo, realmente, cualquier gestión que sea para crear empleo, para crear desarrollo económico, no tan solo para Camuy, sino para la zona norte, yo lo voy a favorecer”, manifestó.

El decaimiento del Parque de Las Cavernas del Río Camuy llegó tras el devastador paso del huracán María, en septiembre de 2017. Las instalaciones fueron cerradas. Por ello, se esperó en la reclamación a la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para mejorar su estado.

El impacto del cierre de este atractivo fue grande para la zona, principalmente para la carretera PR-129, que poco a poco fue perdiendo clientela. Llevó a restaurantes y a vendedores ambulantes a cerrar sus negocios.

El 24 de marzo de 2021, bajo la secretaría de Rafael Machargo en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), se reabrió de forma limitada el majestuoso parque. Solo se podía realizar visitas a pie de Cueva Clara, lo que implicaba caminar cerca de tres millas en cuestas y zonas resbalosas.

Hernández dijo que el parque cerró nuevamente tras el huracán Fiona. No supo dar detalles de la condición en la que quedó ni cuándo podría reabrir nuevamente. Lo que destacó el alcalde fue la imperante necesidad de desarrollar económicamente a esta belleza natural.

PUBLICIDAD

Primera Hora solicitó una reacción al DRNA para conocer el estado de la instalación y su posición sobre la posible APP, pero la petición no ha sido contestada. También se hicieron gestiones para entrevistar a Fontanés sobre los planes propuestos.

Para el alcalde, sin embargo, la propuesta APP es viable. Dijo que se han desarrollado varias en la Isla que han operado con éxito. Habló de la privatización del puente Teodoro Moscoso bajo la administración de Rafael Hernández Colón, así como las alianzas con Aerostar para operar el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y con Metropistas para las autopistas José de Diego (PR-22) y la PR-5.

Además, recordó que en el pasado casi todos los servicios que se daban en el parque eran subcontratados a empresas privadas.

“Prácticamente, todos los servicios eran privado, con excepción del mantenimiento de las facilidades”, argumentó, al exponer que había distintos concesionarios para el restaurante, la tienda de recuerdos y hasta para las visitas audio guiadas.

“Eso es lo que yo quiero para mi pueblo, de que las futuras generaciones tengan oportunidades de empleo y oportunidades de desarrollo económico. Las cavernas van a seguir siendo de todos los puertorriqueños y podemos hacer allí un buen hotel ecoturístico, podemos traer restaurantes, puede traer diferentes atracciones que van cónsono con la naturaleza para el beneficio no tan solo de Puerto Rico, sino de mundo entero”, puntualizó Hernández.

Su auguro es que también se pueda reabrir el ‘zipline’ y explorar otras aventuras en la naturaleza.

No obstante, el alcalde dejó claro a Fontanés que requiere participación en el proceso, si es que finalmente se determina realizar una APP en el parque.

Estableció que lograr la inversión que el Parque de las Cavernas del Río Camuy requiere haría que se pueda competir con otras atracciones similares en el mundo, como Chile y Costa Rica.