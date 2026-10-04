Una nueva oportunidad para explorar el mercado de propiedades residenciales en la isla llegará el viernes, 9 de octubre, cuando Centro Casas Subastas celebre “La Subasta de Propiedades”, un evento presencial “a viva voz” que contará con un portafolio de casas y apartamentos ubicados en distintos puntos de Puerto Rico.

La actividad se llevará a cabo a las 10:00 a. m. en el Hilton Garden Inn, en Condado, San Juan.

Según anunciaron los organizadores, el portafolio incluye más de 60 casas y apartamentos ubicados en 26 municipios, con propiedades disponibles en distintas regiones de Puerto Rico.

Entre las alternativas figuran residencias unifamiliares y apartamentos con diferentes características, ubicaciones y condiciones, lo que permite a los interesados explorar una variedad de opciones dentro del mercado residencial.

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Belkys Pino, presidenta de Centro Casas Subastas, explicó que la oferta incluye casas y apartamentos en distintos municipios, lo que permite a los interesados conocer diversas alternativas dentro del mercado residencial.

“Invitamos a las personas interesadas a conocer las propiedades disponibles, orientarse sobre el proceso y visitar con tiempo la propiedad que más les interese. Queremos que cada participante llegue a la subasta con la información necesaria para evaluar sus opciones y tomar una decisión informada”, expresó Pino.

Antes de participar, los interesados deberán revisar las propiedades disponibles, conocer los requisitos aplicables y completar la inspección física de la propiedad de su interés. Esta visita es obligatoria para participar en la subasta.

El registro estará disponible hasta este miércoles.

Para consultar el catálogo, los requisitos de participación, los términos y condiciones y todos los detalles de la subasta, acceda a: Centro Subastas.

Para más información, puede comunicarse con Centro Casas Subastas al 787-287-0100 o escribir a subastas@centrocasas.com.