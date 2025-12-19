El gobierno municipal de Camuy, con el apoyo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), invirtió más de $250,000 en la reconstrucción de dos residencias que estaban en “condiciones críticas”.

“Unimos esfuerzos y recursos para atender una necesidad urgente y hoy Carmen Gloria Pérez, residente del barrio Péndula, y David Ramos, del barrio Puertos, cuentan con un hogar digno y seguro. Ese es el impacto que buscamos para nuestra gente”, expresó en comunicado de prensa el alcalde de Camuy, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez.

Así quedó después de los arreglos. ( Suministrada )

La intervención en los hogares comenzó como un programa dirigido a trabajos de techo, pero la magnitud de las condiciones llevó a ampliar la obra a la reconstrucción completa de ambas viviendas.

Así estaba una de las casas antes de su reconstrucción. ( Suministrada )

Los trabajos incluyeron la remoción y disposición de estructuras en madera, la construcción en cemento, la instalación de puertas y ventanas y terminaciones interiores. También se colocó cerámica de piso, equipo de baño, lavamanos, gabinetes de cocina, pintura y otras mejoras.

Así quedó después de los arreglos. ( Suministrada )

“Para nuestra oficina es una prioridad cumplir con la plataforma de gobierno de nuestra gobernadora. Hoy nos llena de orgullo poder hacer realidad el anhelo más preciado de una persona, que es contar con una vivienda segura. Agradecemos profundamente al municipio de Camuy por ser una pieza clave para que la entrega de estas casas fuera posible, a través del Programa Blue Roof”, indicó, por su parte, la directora de ODSEC, la doctora Keren Riquelme Cabrera.