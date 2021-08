Las cancelaciones y recesos son la orden del día ante los efectos de una fuerte onda tropical que se desplaza por el Caribe.

Ante la amenaza del potencial ciclón tropical seis, varias entidades han pospuesto sus labores y servicios:

Tribunales

La Rama Judicial cesará operaciones de manera escalonada desde la 1:00 p.m., sin embargo, se mantendrá la atención de los asuntos judiciales citados mientras las condiciones lo permitan.

Asimismo, las Salas de Investigaciones de los centros judiciales de San Juan y Bayamón trabajarán hasta las 8:00 p.m., si las condiciones del tiempo lo permiten. En cambio, las Salas de Investigaciones del resto de los centros judiciales trabajarán hoy hasta las 5:00 p.m. A partir de esta hora, de surgir alguna situación que requiera la atención inmediata de un juez o una jueza municipal, las personas podrán acudir al cuartel de la Policía más cercano. El Ministerio Público deberá comunicarse con el juez o la jueza de turno para que tome la determinación correspondiente.

Además, las personas podrán presentar electrónicamente solicitudes de órdenes de protección, de ingreso involuntario por salud mental y otros asuntos urgentes de competencia municipal. Para presentar una solicitud electrónica deberá completar los formularios necesarios, disponibles en www.poderjudicial.pr y enviarlos por correo electrónico a presentaciones@poderjudicial.pr. También, se recibirán documentos hasta las 5:00 p.m. en las Secretarías de los centros judiciales, incluyendo las radicaciones de los tribunales periferales pertenecientes a la región judicial correspondiente.

Para información general sobre las operaciones de los tribunales, así como orientaciones y apoyo a litigantes por derecho propio, puedes comunicarte con la Línea de Información del Poder Judicial a través del (787) 641-6263.

Senado de Puerto Rico

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, informó que al mediodía de hoy recesaron los trabajos administrativos debido a la cercanía del potencial Ciclón Tropical 6.

“Se instruye a los directores y supervisores a hacer las gestiones pertinentes para que ninguno de los servicios esenciales que estamos llamados a prestar sean afectados. Asimismo, les exhorto a tomar las medidas pertinentes para garantizar su seguridad y la de su familia. Les hago un llamado a la prudencia y solidaridad”, destacó Dalmau Santiago.

El líder senatorial detalló que se han tomado tomaron las medidas de preparación pertinentes a la temporada de huracanes, como limpieza de desagües y alcantarillados; evaluación de edificios para mitigar cualquier situación que pueda afectar equipos; flota vehicular lista para salir en caso de emergencia; y personal administrativo listo para trabajo remoto de manera que no se interrumpan los trabajos.

Departamento del Trabajo

La feria de reclutamiento y servicios pautada para mañana, miércoles, en el Coliseo Juan Aubín Cruz en Manatí fue pospuesta. El Departamento del Trabajo informará próximamente la nueva fecha.

En cambio, la feria programada para este viernes en el Centro de Convenciones de Coamo continúa en marcha, indicó la agencia.

Mercados Familiares

Los Mercados Familiares pautados para mañana, miércoles, serán reprogramados para el jueves, 12 de agosto de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en la Plaza de Festivales en Aguada, la Plaza Pública de Castañer en Lares y en el estacionamiento Estadio Municipal Jesús María Freire en Cidra.

Mientras, el evento agrícola programado para el viernes, 13 de agosto en el Estadio Polideportivo los Caobos en Ponce, continuará sin cambios.

Universidad de Puerto Rico

La presidenta de la Universidad de Puerto Rico, Mayra Olavarría Cruz, decretó un receso académico y administrativo desde las 12:00 del mediodía en todo el sistema universitario. El reinicio de labores y clases se informará mediante las plataformas digitales de la institución.

“Responsablemente, he decretado un receso académico y de labores administrativas a partir de las 12 del mediodía con el fin de que nuestra comunidad universitaria pueda prepararse ante la cercanía de un fenómeno atmosférico. Además, he impartido instrucciones a los 11 rectores y rectoras para que tomen las medidas de seguridad necesarias para proteger la propiedad institucional en los recintos y unidades”, precisó Olavarría Cruz.

“Como presidenta de la Universidad de Puerto Rico y como psicóloga, hago un llamado a los estudiantes, al personal docente y no docente a mantener la calma y prepararse para enfrentar la temporada de huracanes. Es importante que ante el aviso de tormenta tropical los ciudadanos no bajen la guardia respecto a las medidas de seguridad física y, además, de prevención para detener la propagación del COVID-19 en el contexto de la pandemia”, sostuvo.

Escuela de Medicina de Ciencias Médicas

La Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico canceló los servicios de las siguientes clínicas: Clínica de la Escuela de Medicina, Centro de Imágenes de la Escuela de Medicina, Psiquiatría de Adultos y Psiquiatría de Niños, y las Clínicas de Cardiología de la Escuela de Medicina.

Hospital UPR - Dr. Federico

El Hospital UPR - Dr. Federico Trilla anunció la cancelación de sus clínicas de la tarde y las visitas a pacientes.

Exhortó a la ciudadanía a permanecer atentos a las redes sociales del Hospital UPR - Federico Trilla, donde se actualizará la información sobre la reanudación de servicios.

Baloncesto Superior Nacional

El Baloncesto Superior Nacional informó que el partido en agenda para hoy entre los Atléticos de San Germán y los Cariduros de Fajardo fue pospuesto por precaución.

“Es prioridad para el Baloncesto Superior Nacional velar por la seguridad de los fanáticos y personal de los equipos por lo que se ha tomado la determinación de posponer el juego pautado para el día de hoy”, expresó la liga.

Béisbol Superior Doble A

Los juegos programados para mañana, miércoles, como parte de la recta final de la temporada regular 2021 del Béisbol Superior Doble A, fueron pospuestos para el jueves.

La agenda de juegos presentará a Aguadilla en Aguada (7:00 p.m.), Lajas en Cabo Rojo (7:30 p.m.) y Peñuelas en Yauco (7:00 p.m.). Además, San Lorenzo vs. Yabucoa en el estadio de Humacao (7:00 p.m.), Juncos vs. Loíza en el estadio Gurabo (7:30 p.m.) y Las Piedras vs. Río Grande en el estadio de Juncos (7:30 p.m.). Este viernes, Barceloneta en Camuy (7:30 p.m.), Hatillo en Utuado (7:30 p.m.) y Loíza vs. Las Piedras en el estadio de Gurabo (7:30 p.m.).