Celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) protestan hoy, jueves, en la Técnica de Utuado debido a que, según alegan, la corporación les quitó los vehículos con los que reparan la falta de servicio.

Además, los trabajadores colocaron una pancarta que expresa: “Hablan como si fuesen los salvadores, cuando realmente son los estafadores. No a LUMA”, en rechazo al contrato de LUMA Energy.

Ayer en una vista pública de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes, celadores de líneas ofrecieron sus testimonios sobre las cartas de movilidad a puestos como guardias de seguridad o de servicios de escolta en otras agencias del gobierno para dar paso a LUMA en la AEE.

Héctor Torres Santaella, celador de líneas 1V de la Central Monacillos en Río Piedras, manifestó: “Nos están matando por dentro. Yo lloro, en las noches no puedo dormir, me preocupo y entiendo que esta movida, así a lo loco era para cumplir. Tampoco pensaron en nosotros. Nos están desechando después de tantos años de servicio, de ser primera cara de la Autoridad ante el pueblo y de levantar el país”.

“Nadie está siendo sensible con nosotros… Vivo con una tía de 89 años y no encuentro como decírselo. Tengo dos hijos adolescentes que todos los días me llaman, y desde que recibí esta maldita carta, el ojo izquierdo y el labio me tiemblan por el estrés. La oficina de Ayuda al Empleado está cerrada. Nos tiraron a la deriva”, dijo.

En la carta que recibió con fecha del 27 de abril, se le notificó que a partir del 1 de junio -fecha en que comienza el contrato de LUMA- trabajará como agente de seguridad en la Administración de Servicios Médicos, en San Juan.

La Coalición 8 de marzo convocó un “cacerolazo” para hoy a las 4:00 de la tarde frente a La Fortaleza. Se informó que exigirán al gobernador Pedro Pierluisi que anule el contrato de LUMA.