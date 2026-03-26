La rampa que conduce del expreso Baldorioty de Castro hacia la marginal de Isla Verde, a la altura de la salida 4 (en dirección de Carolina hacia San Juan) permanecerá cerrada a partir del lunes en la noche, mientras se realizan trabajos en la zona, informó la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) en un comunicado.

Según la ACT en la zona se realizarán trabajos de “rehabilitación de pavimento “y mejoras a la seguridad en el área, se extenderán hasta el miércoles en la noche. Las obras se realizarán entre las 10 p.m. y las 5:00 a.m.

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Se informó que los conductores que transiten por la PR-26 en dirección a Carolina, deberán continuar por el Expreso Baldorioty hasta tomar la rampa de la salida 6 luego, doblar a la izquierda hasta tomar a la izquierda la salida hacia el expreso Román Baldorioty de Castro en dirección a San Juan y continuar derecho en el expreso hasta encontrar la salida 4A a la derecha. Más adelante deben hacer una izquierda en la calle San Jorge, seguido de una izquierda hasta reincorporarse a la marginal del Expreso Baldorioty de Castro, en dirección a Carolina.

Los conductores que transiten por la marginal hacia Carolina deberán seguir los rótulos de desvíos temporeros. La ACT exhortó a los conductores a utilizar la aplicación WAZE para reducir los retrasos en los tiempos de viaje.

Se informó que el proyecto se realiza a un costo de $37 millones, provenientes de fondos estatales y federales. La ACT recomendó a los conductores estar atentos a las señales y otros dispositivos para el control de tránsito que se instalarán en la zona, para garantizar la seguridad de los trabajadores que participarán en las obras.