Cinco médicos y 40 enfermeros, uno de las cuales falleció, se han contagiado del coronavirus en medio de la emergencia de salud pública que se vive la Isla a causa de la pandemia del COVID-19, informaron el presidente del Colegio de Medicos Cirujanos, Víctor Ramos, y la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería, Ana Cristina García.

A este complicado cuadro se le suma que a los médicos se les han recortado las horas de trabajo en los hospitales y unas 249 enfermeras han sido suspendidas de sus empleos por el complicado panorama económico que aluden enfrentar las instituciones de salud en la Isla a causa de la drástica baja en atención de pacientes que se registra.

En general, este es el complicado ambiente que atraviesan los profesionales de la salud, quienes se suponen batallen contra el virus.

En entrevista con Primera Hora, Ramos detalló que en las últimas horas un ortopeda fue confirmado como el más reciente caso de un médico infectado. El galeno está en intensivo, pero no ha tenido que ser intubado.

Además, han sido diagnosticados con COVID-19 un pediatra que se encuentra asistido por un ventilador, y un cardiólogo, quien también está hospitalizado. Otros dos médicos generalistas resultaron positivos al coronavirus, pero convalecen en sus hogares, precisó el líder de los galenos.

Reveló que tres de los médicos se contagiaron atendiendo a pacientes y que dos lo contrajeron en actividades privadas.

Por su parte, García precisó que la mayoría de los 40 enfermeros que han logrado identificar como contagiados con esta novel enfermedad que ha paralizado al mundo se encuentran en cuarentena en sus hogares.

Dijo que de la única que se conocía que estaba hospitalizada era la mujer de 61 años que laboraba en el hospital Auxilio Mutuo y que falleció esta mañana.

García denunció que esta enfermera, que formaba parte del Colegio, se contagió porque “no tenía a la mano, en el momento (de atender a un paciente contagiado), todo el equipo, según me he enterado. De que se contagió, porque no tenía la mascarilla puesta. No tenía el equipo al momento de manejar el paciente”.

De hecho, la catedrática en enfermería se expresó molesta con esta falta de equipo de existe en los hospitales y centros de salud. Dijo que por esta situación es probable que hayan “muchos más” enfermeros contagiados.

La presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería fue más allá al denunciar que en algunos casos los hospitales hacen que su personal esté todo el día con la misma mascarilla.

“Ellas (las enfermeras) dicen que le están restringiendo materiales, como mascarilla, guantes, batas. Que se pretende que usen una sola mascarilla en todo el turno. Eso es inaudito. Esto es inhumano. Estoy bien indignada”, afirmó García.

Ramos también coincidió en que la mayoría de los contagios en los profesionales de la salud se deben a la falta de equipo de protección personal a la que tienen acceso.

“En gran medida no tenían el equipo completo o la mascarilla no era la adecuada”, explicó Ramos, sobre el problema que atraviesan los galenos.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos opinó que cree que los hospitales tienen equipo. El problema que denunció es que “no están proveyendo a su personal".

Comentó que ya han ido llegado cargamentos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) con el equipo de protección para los hospitales, por lo que cree que “no hay razón para que no estén proveyendo el material al personal”.

Dijo que los médicos están dispuestos a llevar su propio equipo para atender la emergencia. No obstante, comentó que no se consigue para la compra.

“Si no te lo venden, pues no tienes”, soltó.

Por otro lado, García informó que desde que ayer, jueves, anunciaron que tomarán medidas legales contra los hospitales que han suspendido o cesanteado a enfermeras graduadas. Ya suman 249 personas las que se han comunicado con el Colegio para exponer su caso.

“Estoy sacando la distribución por hospitales para que se vean retratados, porque no es San Jorge nada más. El hospital de la Montaña (centro 330) y el HIMA de Caguas también lo están haciendo y están reduciendo las horas de trabajo a los enfermeros también”, denunció.

Estas cesantías de los enfermeros, que se unen al recorte de horas de trabajo que ha denunciado en los pasados días Ramos, se debe a que se ha registrado una baja en pacientes en los hospitales por temor a contagiarse con coronavirus, según ha explicado el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá Cortés.