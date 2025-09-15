Cinco noticias que ocurrieron en el fin de semana

1 Un familiar lo entregó Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la Policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haber cometido el crimen. Según informó el gobernador de Utah, Spencer Cox, un familiar de Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez llamó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que el joven de 22 años les había confesado o insinuado que había cometido el incidente.

2 Falleció Ernesto Díaz González Ernesto Díaz González, una de las voces más reconocidas en la narración deportiva de Puerto Rico, falleció el viernes a los 85 años. Díaz González dejó su marca en la radio y televisión local narrando partidos de baloncesto superior, béisbol invernal, Juegos Olímpicos y múltiples eventos internacionales que lo convirtieron en referencia obligada de la crónica deportiva en la Isla.

3 Encuentran cadáver de cocinero El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición hallado el pasado lunes corresponde al cocinero Christopher Rojas De Jesús, de 37 años, confirmó el viernes el Instituto de Ciencias Forenses (ICF). La víctima había sido reportada desaparecida el 2 de septiembre tras ser visto por última vez en la calle Gardenia, del barrio Montebello en Río Grande. Todavía se desconoce la causa de muerte, indicó la Policía.

4 Reaparece Rubén Sánchez Tras casi dos semanas fuera del aire, luego de protagonizar un altercado, el presentador Rubén Sánchez sugirió que estaría de regreso “próximamente” a su espacio habitual en WKAQ 580 AM. El anuncio fue realizado a través de un breve vídeo publicado en sus redes sociales, donde el comunicador dejó entrever que su regreso es inminente, aunque sin precisar una fecha específica.