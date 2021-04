La Coalición Científica de Puerto Rico, que asesora al gobernador Pedro Pierluisi en cuanto a la emergencia de la pandemia, teme que las personas no vacunadas contra el COVID-19 malinterpreten la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) sobre el uso de mascarillas al aire libre.

Los CDC anunciaron ayer que los ciudadanos completamente vacunados no necesitan utilizar mascarilla al aire libre, a menos que estén entre una multitud.

“Cualquier persona que no haya completado el proceso de vacunación, todas las dosis requeridas, o para quienes no hayan transcurrido al menos dos semanas desde que completó el proceso de vacunación, no debe ser considerada como vacunada para efecto de las recomendaciones de los CDC”, expresó la Coalición Científica en declaraciones escritas.

Las vacunas de Pfizer y Moderna requieren dos dosis, recordó el grupo. La vacuna de Johnson & Johnson es de una sola dosis.

“Enfatizamos que las recomendaciones de los CDC son solo para personas vacunadas y específicamente en espacios al aire libre, y sin aglomeraciones. Los tres requisitos tienen que cumplirse para que la recomendación sea segura. Las recomendaciones tienen sentido desde una perspectiva científica, siempre y cuando se cumplan al pie de la letra, por la protección que la vacuna provee”, precisó la Coalición.

“Sin embargo, nos preocupa que este mensaje de los CDC se malinterprete y conlleve a comportamientos de mayor riesgo en poblaciones no vacunadas. Muchos puertorriqueños no están aún vacunados, o han sido vacunados hace menos de dos semanas. Esto es particularmente preocupante dado que en estos momentos de la pandemia en Puerto Rico, los niveles de transmisión son altos: esta semana del 28 de abril, en Puerto Rico estamos detectando 28 casos por 100,000 personas al día, casi el doble de los 17 casos por 100,000 visto en Estados Unidos”, indicó.

La Coalición también destacó que están presentes las variantes de coronavirus que tienen mayor transmisibilidad.

“Recomendamos continuar enfatizando mensajes claros a la población sobre la importancia del uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y la vacunación. Entendemos que conforme bajen los casos y se continúa la vacunación podremos hacer flexibilizaciones generales de manera segura”, concluyó.