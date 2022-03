En momentos en que Puerto Rico y el mundo enfrentan numerosas situaciones sociales que pueden generar tensión en la población general, una portavoz de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) urgió a los puertorriqueños a tener un espacio de desahogo para evitar efectos nocivos en la conducta y “darle frente” al estrés.

Monserrate Allende Santos, coordinadora de la línea PAS, enfatizó que el público general debe, antes que todo, saber identificar factores en su diario vivir que pudieran desajustar la estabilidad emocional y conocer qué recursos tienen a su alcance para evitar llegar a la ansiedad, es decir, una sensación de temor, miedo, inquietud que una persona puede sentir cuando siente amenaza por un peligro externo, o interno.

“Yo no puedo decir que ‘por ahí viene la ansiedad’, esta llega de repente, esa sensación de temor, esa sensación de miedo, y aunque es un problema común, puede tocar a toda la población, no importa su edad”, agregó. “Es importante saber cuándo estamos intranquilos, cuándo no nos sentimos bien, cuándo ya se afecta ese proceso de pensamiento, cuándo ya tengo dificultad de pensar organizada y racionalmente”.

Ahora bien, ¿cómo se puede atender el estrés de manera segura? Para la doctora, quien lleva más de 32 años coordinando la línea de emergencia de ASSMCA, sugirió los siguientes ejercicios:

Ejercicios de respiración

Una técnica básica que se pudiera practicar en momentos de tensión son ejercicios de aspiración y expiración. Según Monserrate Allende, dicha acción busca que el sujeto logre tener control nuevamente de su respiración para calmar el sistema nervioso. Es importante que el ejercicio sea profundo.

“Trate de cambiar los pensamientos”

Aunque la premisa sonaría algo descabellado, la coordinadora explicó a este medio que más allá de cambiar sobre lo que pensamos, es enfocarse en identificar qué tarea se estaba realizando cuando había calma y cuál fue “ese factor desencadenante que ha provocado esa inseguridad”.

Meditación

Otra técnica de relajación recomendado fue la meditación. Monserrate Allende sostuvo que la misma busca “poco a poco, crear la calma”.

No obstante, para este ejercicio, se requiere fomentar un ambiente seguro en la persona que está bajo estrés.

“Decirle a una persona que está en ansiedad que ‘se relaje, que mantenga la calma’, no. Hay que escuchar a esa persona para que entonces pueda ventilarse, y que parte de su rutina diara cuente con la meditación”, sostuvo, al tiempo que dijo el ejercicio ayudaría a “controlar las emociones”.

Terapia visual

Mientras tanto, Allende Santos sugirió también un “cambio de escenario” dado que la ansiedad es ocasionada por un “pensamiento repentino que es continuo”.

“Es importante informar y ayudar a la persona a crear un lugar en su mente donde se sienta tranquilo, relajado, eso le va a transmitir calma y esa sensación de felicidad”, explicó.

Adicional a esto, la doctora recomendó combinarlos con otras prácticas como ejercicios físicos, como caminar o nadar, técnicas de pensamiento continuo, donde involucran poner en efecto los cinco sentidos humanos, para interrumpir esa sensación de nerviosismo, inseguridad y miedo.

Distracciones recreativas

Otra técnica que se recomendó fue implementar pasatiempos como ver una película, jugar un videojuego y practicar manualidades, dado que pueden producir un ambiente seguro para personas vulnerables.

No obstante, la coordinadora sostuvo que si estas técnicas no son suficientes para encontrar calma en la persona, esta urgió a llamar a la línea PAS al 1-800-981-0023, o 1-888-672-7622 para atender a la comunidad sorda, para recibir un referido para un profesional de salud mental y evaluar si es necesario recibir servicios de psicoterapia o fármacoterapia.

“Los invitamos a que tengan ese espacio de desahogo porque es la forma de ir sanando, expresando y ventilando, y así como cuidamos nuestra salud física, hay que cuidar nuestra salud mental”, sostuvo, al tiempo que explicó que los representantes de la línea telefónica podrá identificar los servicios disponibles según el plan médico disponible.