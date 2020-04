(The Associated Press)

Las estadísticas que provee el “task force” médico del coronavirus COVID-19 y el Departamento de Salud continúan presentando errores y falta de información a tres semanas y media de que se desatara la pandemia en la Isla.

Es que, luego de que el epidemiólogo del grupo de médicos, Juan Carlos Reyes, aceptara el pasado sábado que el sistema de vigilancia establecido en las primarias tres semanas de reportarse enfermos era “deficiente”, la nueva metodología que se intenta establecer ha presentado errores de forma continua que han sido aceptados por el Departamento de Salud.

Este miércoles se registró la más reciente corrección.

“El Departamento de Salud reportó una corrección en el resultado de las pruebas de dos personas de la base de datos de Veteranos reportadas en el informe de ayer. Los resultados de un caso positivo y uno pendiente estaban invertidos. Por lo tanto, se elimina del informe del 30 de marzo el caso reportado para el municipio de Coamo, ya que ahora la persona realmente está clasificada como pendiente, y se añade un caso positivo al municipio de Ceiba", establece el documento publicado por el “task force” médico del coronavirus.

A estas imprecisiones se le suman que las entidades a cargo de monitorear el coronavirus continúan sin conocer detalles importantes de sobre más del 60% de los 286 casos positivos a COVID-19 que se acumulan hasta la fecha. Cabe destacar que en vez de asomarse una solución a esta falta de información se incrementa.

Por ejemplo, en los datos ofrecidos ayer, martes, se indicó que, de los 239 casos positivos que se acumulaban, no se tiene información del historial de viaje de 161 personas. Del resto, se sabe que 40 no estuvieron de viaje y otras 38 contrajeron la enfermedad tras llegar de otro país.

Hoy, miércoles, se informó que, de los 286 casos positivos acumulados, no se tiene información del historial de viaje de 199 personas. Esto representa un incremento 38 casos más de los que no se tiene información. Del resto, se sabe que 41 llegaron de otros países y 46 no han salido de la Isla.

Primera Hora solicitó este miércoles nuevamente entrevista con algún miembro del “task force” médico para que establezca la razón por la que se ha podido solucionar los problemas con el sistema de vigilancia del coronavirus en la Isla. La portavoz de prensa, Vivian Vázquez, informó que los galenos que conforman el grupo no están concediendo entrevistas.

También se pidió una entrevista con el secretario de Salud, Lorenzo González. Se espera por una respuesta.

Ayer, el portavoz de prensa de Salud, Eric Perlloni, aceptó que se registraron errores en la suma de los casos reportados el pasado lunes. La aceptación la hizo cuando se le confrontó con las diferencias que se registraban con los datos ofrecidos ayer, martes.

Por ejemplo, la cifra de contagios en la región de Caguas ascendió el lunes a 26. Ayer, martes, sin embargo, aparecen menos positivos. Se informó que solo se acumulan 19.

En el caso de la región Metro, se publicó el lunes que sumaban 83 casos, mientras ayer, martes, se aluden que eran 56.

Perlloni destacó que los datos correctos fueron los publicados ayer, martes.