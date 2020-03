Tras denunciar que el Departamento de Salud no logró levantar un sistema de vigilancia eficiente sobre los casos reportados hasta el momento de coronavirus, el epidemiólogo del “task force” médico, Juan Carlos Reyes, reportó este sábado que los casos positivos de COVID-19 se duplican cada 3.5 días en Puerto Rico.

“Nos encontramos acelerando en la epidemia. Estamos subiendo. Nosotros esperaríamos que a base de las cosas que se han estado trabajando, la cuarentena -apretamos un poquito la cuarentena- y hemos estado trabajando en el “task force”, resulten en que en algún momento de la semana de arriba no, la otra, podamos ver una reducción en esos casos. Pero, en estos momentos, lo que vamos a estar viendo es un aumento y ese aumento se va a reflejar, posiblemente, esta semana y la próxima, donde veamos que esos casos siguen en aumento. Demasiado importante es que respetemos la cuarentena hasta tanto tengamos datos que podamos proyectar cómo esto comienza a surgir un efecto”, afirmó el galeno, durante una teleconferencia realizada por el gobierno para actualizar la situación del coronavirus en la Isla.

Además, reveló que se ha detectado que ya existe transmisión comunitaria del virus, que ya acumula 100 casos positivos y tres muertes.

“De 100 casos, estamos hablando de que quizás hay 1,000 personas infectadas con síntomas leves o sin síntomas en la comunidad. O sea, que sí entendemos que hay transmisión comunitaria”, sostuvo Reyes.

Gráfica preparada por el task force médico del coronavirus.

El grupo médico, dirigido por el rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, destacó la importancia de que los residentes en la Isla respeten la cuarentena y el toque de queda impuesto por el gobierno para que se cumplan los pronósticos de que surja en dos semanas una disminución de casos positivos a coronavirus.

“¿Estamos preparados? Nadie está preparado para el COVID en el mundo entero. Nos estamos preparando. ¿Estamos preocupados? No estamos preocupados porque estamos ocupados, proactivos y no hay un solo día que nosotros no dejemos de trabajar para salvar a nuestro pueblo”, indicó, por su parte, el ginecólogo Juan Salgado.

El "Task Force" del coronavirus ofrecen actualización en Puerto Rico El "Task Force" del coronavirus ofrecen actualización en Puerto Rico Posted by Primera Hora on Saturday, March 28, 2020

El médico estableció que en la Isla se está tratando de imponer el modelo que usó Corea del Sur para detener la epidemia.

“No hay que explicarles lo que va a pasar. Miren lo que está pasando. Miren Washington, miren California, miren Nueva York, Italia, España. Estados Unidos es el número uno en el mundo en tiempo récord. Miren las gráficas como cambian día a día. Si nosotros logramos hacer lo de Taiwan, lo de Corea del Sur, quedarnos en las casas. Las muestras van llegando, pero tienes que quedarte en tu casa, porque lo que viene es una catástrofe grande si no actuamos. Así, que nosotros estamos preparándonos y proactivos para salvar a Puerto Rico”, sentenció el médico.

Antes de reclamar la ayuda del pueblo para detener la propagación del virus, el epidemiólogo Reyes aceptó que Salud falló en levantar un sistema de vigilancia en la que se pudieran trazar mejores estrategias y se tuviese un mejor conocimiento de cómo se comporta esta enfermedad en la Isla.

Informó que desde hace una semana se dedican a “montar el sistema de vigilancia rápida para poder tener números mejores” que puedan dar un panorama certero de cómo se comporta la enfermedad desde el pasado 8 de marzo, cuando se registró el primer positivo en la Isla con la llegada de una pareja de italianos en el crucero Costa Luminosa.

“El sistema de vigilancia en el Departamento de Salud estaba muy deficiente”, reveló Reyes,

Dijo que para la próxima semana se debe tener listo este sistema de vigilancia, el cual es preparado con ayuda de estudiantes y personal del Recinto de Ciencias Médicas, así como de Salud.

Este sistema de vigilancia incluirá una hoja en la que se indagará más información sobre los casos positivos a COVID-19, como cuándo comenzaron a sentir los síntomas, si la persona logró recuperarse del virus o si se encuentra hospitalizada.

Pidió “paciencia en lo que logramos esta data. Aquí no se va a esconder nada”, sostuvo.