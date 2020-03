(The Associated Press)

Estadísticas en la que más del 60% de los datos no están disponibles y que contienen errores numéricos entre un día a otro son las que han hecho pública el task force médico del coronavirus y el Departamento de Salud, según aceptó este martes el portavoz de prensa de la agencia pública, Eric Perlloni.

La confirmación de la publicación de datos imprecisos e incorrectos ocurrió luego de que se informara que ningún oficial del task force médico del COVID-19 estaría disponible para contestar preguntas de Primera Hora sobre las incongruencias detectadas en los 239 casos positivos que se acumulan hasta la fecha.

En torno a que la mayoría de los datos aparecen marcados como “no disponible”, Perlloni informó que “es la realidad que estamos enfrentando ahora. Estamos trabajando para dar la información”.

Por ejemplo, en el documento hecho público por el task force médico y que divulga estadísticas levantadas por el Departamento de Bioestadísticas y Epidemiología de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico destaca un aspecto importante en torno a que la cifra de los contagiados que no tiene historial de viaje reciente ha superado levemente a los que han llegado del extranjero. Sin embargo, este dato no es concluyente, pues de los 239 casos positivos, no se tiene información del historial de viaje de 161 personas. Del resto, se sabe que 40 no estuvieron de viaje y otras 38 contrajeron la enfermedad tras llegar de otro país.

El portavoz de Salud indicó que antes de que culmine la semana esperan tener toda esa data que figura como “no disponible”.

Sobre el error de las tablas, Perlloni confirmó que hubo diferencias numéricas entre los datos provistos ayer, lunes, y los indicados hoy, martes.

Aludió a que se trató de un error del sistema que se registró ayer, lunes, en la suma de los casos de los municipios y las regiones.

Uno de los errores fue señalado por un ciudadano, identificado como Michel Alejandro, en la página de Facebook del task force médico.

El ciudadano aludió a que ayer, lunes, la cifra de contagios en la región de Caguas ascendía a 26. Hoy, martes, sin embargo, aparecen menos positivos. Se informa que solo se acumulan 19.

En el caso de la región Metro, ayer, lunes, se publicó que sumaban 83 casos, mientras hoy, martes, se aluden que son 56.

Perlloni informó que la información correcta es la publicada hoy, martes. Dijo que, tras detectarse los errores, se solicitó que se rehicieran las gráficas de ayer, lunes, con la información correcta.

Ante esta situación, el portavoz de Salud informó que están “cambiando la manera de reportar los casos, porque tenemos data epidemiológica más específica”.

“Próximamente, se va a anunciar otra forma de reportar con mayor visibilidad y va a incluir esa información que todavía falta”, adelantó.

No es de extrañar que los datos estadísticos del coronavirus que las autoridades gubernamentales y el task force médico le ofrecen al país están incompletos. El pasado sábado el epidemiólogo que integra el task force médico, Juan Carlos Reyes, reconoció que las primeras estadísticas levantadas por el Departamento de Salud eran “deficientes”. Informó que llevaban una semana intentando establecer un sistema de vigilancia que permitiese conocer, por ejemplo, cuántas personas se han recuperado de la enfermedad, cómo se han presentado los síntomas o las razones por las que se cree se contagiaron.

Hasta el momento, solo se conoce que dos personas se han recuperado del coronavirus en la Isla. Se trata de un militar californiano de 87 años que fue trasladado de un crucero hasta Mayagüez para recibir asistencia, así como el de un italiano de 70 años que llegó en el crucero Costa Luminosa junto a su esposa. Ella se convirtió en la primera persona en fallecer a causa de la enfermedad. Actualmente, ya suman ocho decesos.

