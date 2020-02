El director ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes, dijo hoy que el avance mundial del coronavirus no ha afectado las exportaciones de productos desde China, aunque reconoció que ha habido algunos “retrasos” con ciertos productos.

En NotiUno, Reyes indicó que la situación se está monitoreando e hizo un llamado a la calma a la ciudadanía sobre los abastos de productos

“No hay razones para pensar que se va a detener el suplido, o por lo menos en grandes proporciones, sí hay algunos problemas ya que me están reportando retrasos de cosas que vienen de China o de cosas que dependen de cosas de China, pero son retrasos no es que no va a haber mercancía. Lo primero es calma”, expresó.

ENTREVISTA: Director Ejecutivo de MIDA, Manuel Reyes, habla en Normando en la Mañana.

“Estamos monitoreando la situación, y teniendo conversaciones ver qué si algo podemos hacer”, afirmó Reyes. “La cadena de suplido está funcionando”, afirmó.

Reyes recordó que es detrimental para estas situaciones que haya un impuesto al inventario porque eso no fomenta que comercios tengan grandes abastos de productos. “Deberíamos estar incentivando los inventarios, no desincentivando”, expresó.

Sobre el coronavirus, Reyes también dijo que la información que está circulando sobre el coronavirus es de que causa una baja tasa de mortalidad. “No generemos histeria innecesaria”, agregó.