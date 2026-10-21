La periodista puertorriqueña Lilia Luciano, corresponsal nacional de CBS News, será la conferenciante principal de la tercera Jornada de Comunicación e Información Ángel Ramos, que se celebrará en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) este jueves, 22 de octubre, a las 9:30 a. m.

La actividad cumbre, organizada por la Facultad de Comunicación e Información (FaCI) de la UPR - Recinto de Río Piedras y auspiciada por la Fundación Ángel Ramos, contará con la reconocida comunicadora, quien dictará la conferencia magistral titulada “El mundo cabe en una isla: periodismo, identidad y el poder de contar sin pedir permiso”.

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La selección de Luciano para ocupar la Cátedra en Periodismo Ángel Ramos responde a su trayectoria en coberturas internacionales, procesos políticos, migración, periodismo investigativo y producción de documentales en cadenas como Univision, NBC News y CBS News.

“La visita de Lilia Luciano representa una oportunidad para que nuestros estudiantes y los de otras instituciones conozcan de primera mano la experiencia de una periodista puertorriqueña que ha logrado destacarse en escenarios internacionales. Queremos que esta Jornada se consolide como un punto de encuentro entre los programas de comunicación del sistema UPR y de otras universidades”, destacó la decana de la FaCI, Julia Vélez González, en declaraciones escritas.

Por su parte, el profesor Israel Rodríguez Sánchez, coordinador de la cátedra, señaló que la iniciativa busca acercar a las nuevas generaciones a los dilemas éticos y profesionales de la práctica periodística.

“Nos interesa que los estudiantes conozcan cómo se construye una carrera periodística, qué decisiones implica y qué lecciones se aprenden en el ejercicio de la profesión”, sostuvo Rodríguez Sánchez.

A la conferencia asistirán tanto alumnos de diversos recintos universitarios de la Isla como delegaciones de más de una decena de escuelas públicas del país.

Sigue la evolución

Tras la intervención de Luciano el jueves, se celebrará a las 10:30 a. m. el panel “La comunicación y las ciencias de la información en un ecosistema en evolución”.

La discusión contará con la participación de Luciano, Valeria Collazo Cañizares, Eliut Flores y Elsa del Pino, bajo la moderación de la periodista y escritora Ana Teresa Toro, portavoz de la Fundación Ángel Ramos. La mesa redonda analizará el impacto de las disrupciones tecnológicas en el ejercicio informativo y la docencia.

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Ese mismo día se impartirá el taller “Cuando toca guardar la libreta…”, y en la noche habrá un foro virtual enfocado en la desinformación en redes sociales.

Talleres e innovación hasta el viernes

Las actividades de la Jornada dieron inicio el lunes con el reto estudiantil de innovación Hackathon en Comunicación e Información, cuyos proyectos finales se expondrán este miércoles, 21 de octubre, junto con una transmisión especial de Radio Universidad y una muestra de cine al aire libre en la Plazoleta de las Artes.

El cierre del evento será el viernes, 23 de octubre, con el Laboratorio Ángel Ramos, espacio que albergará talleres y conversatorios sobre inteligencia artificial, algoritmos, medios independientes, verificación de hechos y manejo de crisis informativa.

En ediciones anteriores, la cátedra —creada en tributo a don Ángel Ramos, fundador de Telemundo y figura clave del desaparecido periódico El Mundo— ha contado con invitados como Alberto Cairo, Marina Walker, Eliezer Budasoff y Alana Casanova.