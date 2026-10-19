El futuro de las telecomunicaciones es prometedor. La expansión de la fibra óptica, la llegada de la tecnología móvil 6G, la irrupción del internet satelital y la integración de la inteligencia artificial (IA) harán que la navegación sea más rápida, que las redes logren anticipar problemas y que la experiencia sea inmersiva.

Iván Rivera, presidente y director ejecutivo de FiberX. ( Suministrada )

“El internet no es un lujo; lo es todo”, afirmó Emmanuel González, vicepresidente y director financiero de FiberX, durante la apertura del FiberX Expo 2026, uno de los principales encuentros de la industria en el país que, en su tercera edición, reunió a profesionales, proveedores de servicios, suplidores, expertos y socios locales e internacionales.

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Emmanuel González, vicepresidente y director financiero de FiberX. ( Suministrada )

Y es que la conectividad ocupa un lugar esencial en la vida cotidiana. Sin embargo, también requiere nuevas exigencias para quienes desarrollan y mantienen esa infraestructura que la hace posible.

“Tenemos que prepararnos”, sostuvo Iván Rivera, presidente y director ejecutivo de FiberX. “El ambiente de telecomunicaciones, informática y seguridad viene cambiando drásticamente”.

Avances, pero hace falta más

Ante esto, el foro sirvió de radiografía del estado actual de las telecomunicaciones. Aunque Puerto Rico cuenta con avances importantes en infraestructura, todavía enfrenta obstáculos que condicionarían su capacidad para aprovechar al máximo las nuevas tecnologías.

Rivera destacó que el archipiélago experimenta un salto cualitativo en redundancia gracias a la diversificación de sus cables submarinos de fibra óptica con dos nuevas incorporaciones: el TAM-1 en Miramar y el AMX-1 en Ponce. Estos, además de blindar la conectividad ante catástrofes, aportarán capacidad adicional para atender la creciente demanda de datos.

A la izquierda, Julio Uricari, SE Manager de Fortinet, y Carlos Torres, Solution Architect Aruba de HPE. ( Suministrada )

Pero, por otro lado, la disponibilidad de energía eléctrica es un reto, particularmente ante la alta demanda de los centros de datos, una coyuntura que ya ha desviado inversiones millonarias hacia mercados vecinos como República Dominicana.

“Los requerimientos de energía de la IA van más adelante de lo que nosotros podemos producir. Necesitamos resolver este tema apremiante”, precisó el CEO.

A ello se suman la necesidad de forjar alianzas con la academia para capacitar a la próxima generación de expertos en telecomunicaciones y “poder pasar la batuta”, así como las alteraciones en la cadena de suministro.

Los retos en la ciberseguridad

Asimismo, la llegada de la IA también ha significado un desafío para la ciberseguridad.

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“Los ataques que estamos viendo son bien poderosos e increíbles. La generación de un exploit [herramienta que aprovecha una vulnerabilidad] es en segundos”, indicó Daniel Pastrana, director ejecutivo de CyberNest Secure, durante el Telecom Panel, “AI Cybersecurity & Infrastructure Challenges”, moderado por Luis Torres, cofundador de Engine-4 Foundation.

Por ahora, esta tecnología “ha beneficiado más a los atacantes, quienes le han sacado 100 % de ventaja” al carecer de limitaciones corporativas, alertó Julio Uricari, gerente de ingeniería de Fortinet Puerto Rico.

No obstante, Carlos Pérez, director de inteligencia de seguridad de Trustedsec, apuntó que la IA sí ha ayudado a los defensores a “cerrar el gap de respuesta, a que sea mucho más rápida”.

“Esta va a ser nuestra batalla en el futuro”, pronosticó Carlos Torres, arquitecto de soluciones de HPE. “La promesa es la autodeterminación [la independencia de la IA para tomar decisiones y ejecutar acciones]. Es un poco scary, pero eso no lo para nadie”.

Una década de crecimiento

La edición de este año adquirió un significado particular para FiberX, pues la empresa puertorriqueña celebra una década en operaciones, demostrando su estabilidad en el mercado.

Este hito, en parte, se debe al esfuerzo incansable de un equipo que ha mantenido su norte: poder llevar conectividad a todo Puerto Rico.

FiberX Expo se ha consolidado como esa plataforma donde los miembros de la industria pueden conocer las tendencias tecnológicas, intercambiar conocimiento y encontrar oportunidades de colaboración en el sector. ( Suministrada )

“Hemos sido perseverantes, fajones, no nos cansamos y seguimos trabajando fuertemente”, resaltó Rivera.

Durante esta década, la compañía se ha convertido en el tercer proveedor de fibra óptica con cobertura en todo el archipiélago, incluyendo Vieques y Culebra.

“Este proyecto vino atado a poder crecer algo bonito”, confesó el presidente. “Nuestra meta es llevar a Puerto Rico a un mejor lugar y continuaremos trabajando por eso”.

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En los próximos años aspiran a liderar el mercado y transformar la experiencia de sus clientes, con un servicio más proactivo en el que los sistemas puedan detectar interrupciones y notificar directamente a los usuarios.

Entre sus planes figura el lanzamiento de una aplicación móvil, que permitirá consultar el consumo de internet, pagar facturas y gestionar solicitudes de soporte, con asistencia de la IA.

Por Puerto Rico

FiberX Expo se ha consolidado como esa plataforma donde los miembros de la industria pueden conocer las tendencias tecnológicas, intercambiar conocimiento y encontrar oportunidades de colaboración en el sector.

“No hay ningún booth de nosotros, no hay venta, no estamos mercadeando nuestra marca ni diciendo qué hacemos, sino que estamos exponiendo a los suplidores y aliados para que los demás aprendan y sigan evolucionando y creciendo. Eso nos beneficia a todos”, explicó el vicepresidente.

Así, lejos de ser una autopromoción, es el lugar de encuentro donde cientos de empresarios –que en otras circunstancias podrían considerarse competidores– se unen por el desarrollo del país.

“La empresa está aquí aportando un granito de arena por un mejor Puerto Rico”, puntualizó Rivera. “Lo que queremos es seguir creciendo y trabajando por un Puerto Rico más conectado, más resiliente y más seguro”.

El autor es periodista colaborador de Suplementos.