Michelle Rodríguez, la joven que fue herida con un bloque de cemento mientras transitaba por el expreso Baldorioty de Castro en Carolina, ya fue dada de alta, indicó su esposo Roberto Medero.

Rodríguez, de 21 años, estuvo hospitalizada en la Unidad de Trauma del Centro Médico en Río Piedras tras el incidente que ocurrió la noche del pasado sábado.

“A Michelle ya le dieron de alta, ya la tengo en casa y está mejor”, dijo Medero a Primera Hora vía telefónica desde una farmacia donde adquiría medicamentos para la joven.

“La tengo en casa en lo que le consigo las cosas que me dijo el médico, los triple antibióticos, y estamos trabajando con su casito. Gracias a Dios ya todo está mejor”, destacó Medero.

El director del Cuartel Carolina Norte, Fermín González, dijo ayer que Rodríguez sería sometida a una cirugía maxilofacial.

Sobre esa intervención quirúrgica, Medero mencionó que le tomaron varios puntos de sutura. “Tengo entendido que sí, que ya se la trabajaron. Le cogieron unos puntitos, porque me dijeron que el daño de ella más que nada fue en los dientes”, apuntó.

Espera por las autoridades

Medero sostuvo a este medio que aún espera por que la Policía de Puerto Rico lo contacte sobre el caso, que ha conmovido a miles en la Isla.

“La Policía ni siquiera me ha llamado. Estoy esperando que me llamen para que me pregunten si Michelle puede testificar, para que ellos pasen y Michelle le dé la última versión, para ver si ya acabamos con esto”, puntualizó.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a que se comunique de manera confidencial al 787-343-2020 de tener alguna información que ayude a detener a los responsables de este crimen.