El alcalde de Guayama O’brain Vázquez Molina, decretó tres días de duelo en su municipio por el fallecimiento de la empleada municipal del programa Head Start, Kenya Morales quien fue víctima de violencia de género.

Las banderas de todas las dependencias e instalaciones municipales de Guayama ondearán a media asta a partir de hoy jueves, 30 de abril hasta el sábado, 2 de mayo, según se indicó mediante comunicado de prensa.

“Entiendo pertinente declarar tres días de duelo en el pueblo y con ello honrar la memoria y el legado de quien hasta hace unos días fuera nuestra compañera de labores. Los empleados municipales, el pueblo en general y este servidor lamentamos el fallecimiento de Kenya. Nadie merece perder la vida, mucho menos como víctima de la violencia de género”, expresó el alcalde quien hizo un llamado a personas que puedan ser víctimas de cualquier tipo de violencia a buscar ayuda.

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Morales, de 37 años, recibió dos impactos de bala en la cabeza en la mañana del martes en el patio de su hogar, en la comunidad Villodas, en Guayama.

En la escena se encontró el cadáver de su esposo por 14 años, identificado como Ferdinand Dávila Vélez de 56 años, soldador de profesión, quien se privó de la vida con un arma ilegal.

La pareja procreó dos niñas de 8 y 13 años y ella tenía otro hijo de 15 años de una relación anterior. Todos se encontraban en la casa al momento de los sucesos y salieron corriendo para pedirles ayuda a los vecinos.

Los menores quedaron bajo la custodia de la abuela materna.

Morales fue descrita como una mujer con un alto sentido de compromiso, vocación de servicio, trato humano y entrega genuina hacia los niños, las familias y sus compañeros de labores.

“Ella fue una mujer de fe, madre ejemplar y un ser humano íntegro, cuya vida impactó positivamente a quienes tuvieron el privilegio de conocerla”, resaltó Vázquez Molina.

“Sin duda dejó un legado de amor, servicio y valores que será recordado y servirá de inspiración siempre. Su partida representa una pérdida sensible para quienes laboramos en la administración municipal así como para toda la comunidad del Programa Head Start, que hoy lamenta profundamente su ausencia”.

El alcalde de la también conocida como Ciudad del Guamaní reiteró que los días de duelo son un homenaje póstumo “meritorio para una persona que dedicó su vida al servicio público”.