El Departamento de la Familia exhortó este viernes a no llevar menores de edad a las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria en Ponce debido a la amenaza de un posible tiroteo en el evento deportivo.

“Sabemos que estos eventos constituyen, comúnmente, un extraordinario foro para compartir en familia, por lo que muchos padres y cuidadores aprovechan el momento para llevar a sus niños y jóvenes. Sin embargo, tomando en cuenta que tenemos ante nosotros una amenaza que las propias autoridades federales catalogan como creíble, nuestra exhortación es a que no lleven menores al evento”, manifestó la secretaria de la agencia, Carmen Ana González Magaz.

“La seguridad y el bienestar de cada familia es la prioridad del Departamento de la Familia y de su equipo de trabajo. Proteger a nuestros niños y niñas de cualquier situación que ponga en peligro su integridad física y emocional, es parte fundamental de nuestra razón de ser. Por esto, aunque reconocemos que el Departamento de Seguridad Pública está al tanto de la situación, y cuenta con planes de vigilancia y manejo, insisto en que, si padres o tutores tienen planes de llevar a sus menores a las justas, que revalúen y, en lo posible, eviten llevarlos al evento”, añadió en declaraciones escritas.

Familia emitió las siguientes recomendaciones para aquellos que irán a las competencias:

Contacta a las autoridades si tienes información relacionada a esta amenaza antes, durante o después del evento.

Fomenta la comunicación y la participación en actividades apropiadas, de acuerdo con la edad de los menores y a sus intereses.

Siempre mantente vigilante con tus hijos. No los deje solos en ningún momento.

Acompáñalos a los servicios sanitarios. Nunca los dejes ir solos, especialmente si están en un lugar público.

No consumas bebidas alcohólicas si vas a manejar un vehículo de motor; evita accidentes.

Garantiza que tu hijo esté acompañado de un adulto responsable.

Mantente vigilante sobre cualquier situación que ocurra con algún menor durante el evento y reportarla a las agencias pertinentes.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) confirmó que es real el documento de trabajo que se filtró con información confidencial sobre la amenaza. No se suponía que los datos se compartieran con la ciudadanía para no crear pánico, ya que la confidencia no había sido corroborada.

“Nuestro trabajo es proteger al pueblo y defender la Constitución, pero el ciudadano común no sabe de toda la información que nosotros recibimos a diario y no tiene que saberlo tampoco porque la mayoría de esta información resultan no ser nada, claro que aun cuando resultan no ser nada, nosotros siempre vamos a tratar la información como si fuese correcta y precisamente es que se comparte para evitar tragedias”, indicó la portavoz de prensa del FBI, Limary Cruz Rubio.