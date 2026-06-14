El descanso dominical podría verse interrumpido por trabajos programados de LUMA Energy, que dejarán sin servicio eléctrico a seis pueblos de la Isla.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de su portal, los trabajos que iniciarán a las 8:00 de la mañana, estarán centrados en el reemplazo y la reparación de postes.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, dice la comunicación de LUMA.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Cabo Rojo

San Sebastián

Canóvanas

Mayagüez

Carolina

Cidra