Doña Isabel Martínez Talavera se acerca a su cumpleaños 108 este 26 de mayo, longevidad que le atribuyen a su buena alimentación, especialmente la malanga con bacalao.

La centenaria puertorriqueña, quien el año pasado celebró sus 107 años en el programa televiso Viva La Tarde, continúa con una buena salud en general, su mente sigue lúcida y no se ha contagiado de COVID-19.

Hace unas dos semanas sufrió una caída, pero sorprendemente no se fracturó ni un hueso, solo está adolorida en la espalda. “Yo digo que ella es de otro planeta”, contó entre risas su hija Mirna Sánchez.

Mirna contempla cantarle cumpleaños a doña Isabel en su casa en Bayamón con sus dos hermanos. Esta vez los nietos y bisnietos andan de vacaciones. “Mandé hacer un bizcochito para mañana cantarle ‘happy birthday’ aquí”.

Doña Isabel Martínez Talavera nació en el año 1914. ( Suministrada )

Además de la malanga con bacalao, doña Isabel también come sopas, espagueti y pizza. No faltan las batidas nutricionales y los suplementos vitamínicos. Las carnes no están incluidas en su dieta. “Le doy lo que le gusta”, comentó Mirna, quien es también su cuidadora.

Doña Isabel disfruta de leer el periódico, dormir y bailar. Nació en el 1914 y estuvo casada 56 años.