A doña Isabel le encantan las viandas con bacalao, las sopas de pollo y los pasteles, indicó su hija Mirna Sánchez. ¡La vida le sonríe a doña Isabel! Hoy, martes, Isabel Martínez Talavera cumple 106 años sin padecer alguna condición de salud y hasta le somete al reguetón, contó su hija Mirna Sánchez a Primera Hora. Su centenaria madre no utiliza bastón o silla de ruedas, no toma medicamentos, lee los periódicos, todo lo que consume es natural y mantiene unos deseos de vivir inquebrantables. "Yo le lavo la ropa a ella y se la pongo encima de la cama. Cuando regreso, ya la ropa está doblada y puesta en las gavetas porque ella misma lo hace. Ella es bien fuerte, me dice: 'yo no me voy a morir eñangotá'", narró Sánchez entre risas desde su residencia en Bayamón. "Ella dice: 'yo quiero estar derecha', y se levanta y empieza como a hacer ejercicios", agregó Sánchez, de 77 años y una de cuatro hijos. A doña Isabel le encantan las viandas con bacalao, las sopas de pollo y los pasteles, plato típico que elaboró durante años. No ingiere carnes ni "nada de lata", aseguró Sánchez. Para hoy tiene planificado hacerle una tortilla española y, por supuesto, viandas. Un cumpleaños diferente Esta vez el cumpleaños de doña Isabel será distinto, pues debido al coronavirus Sánchez no recibe visitas en su apartamento. No obstante, la residencia cuenta con un balcón, desde donde la añasqueña podrá apreciar el cariño de sus seres queridos. Incluso, con trago en mano el presentador Luisito Vigoreaux le envió una felicitación en vídeo a doña Isabel luego de que la exsuegra de Sánchez, Wanda Rodríguez, hiciera la petición por Instagram. "Esto es un saludo bien especial para doña Isabel, felicidades en su cumpleaños, que la pase bien con toda su familia que son los que se comunicaron con nosotros para que le dijéramos este saludo. La envidiamos, siga con su alegría, siga con su entusiasmo, y sobre todo que la pase bien", expresó Vigoreaux en las imágenes. La fiesta va cuando termine la pandemia, afirmó Sánchez.