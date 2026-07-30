A tan solo minutos del área metropolitana, en las lomas de Comerío, a un lado de la carretera PR-167, se encuentra el Hotel Media Luna, un acogedor lugar con espacios de entretenimiento para toda la familia y una oferta culinaria que incluye tres restaurantes.

Este hotel municipal, explicó su administrador, Luis A. Burgos Sánchez, cuenta con 17 amplias habitaciones, 14 de las cuales son dobles, “con dos camas queen, para cuatro personas”, y las tres restantes son “sencillas, con una cama king para dos personas”.

21 Fotos Un vistazo a uno de los destinos familiares más completos de la montaña, con atracciones para grandes y chicos a pocos minutos del área metropolitana.

“También tenemos sitios para alquilar para actividades, desde actividades privadas como quinceañeros y bodas, hasta actividades al aire libre de familia, cumpleaños”, sostuvo Burgos.

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Además, “tenemos la pista de go-karts, que eso está abierto al público (general)”, donde se pueden alquilar dos variantes de ese tipo de vehículo: uno pequeño, de una sola plaza, que es para los niños; y otro más grande, de dos plazas, que se mueve un poco más rápido.

“Y también tenemos el parque acuático, que consiste en unos chorritos y disfrute para niños… y una piscina semiolímpica para todos”, agregó el administrador sobre estas atracciones idóneas para refrescarse en estos días de intenso calor.

En cuanto a sus restaurantes, en Doña Elena “tenemos aquí el famoso ‘Rey de las carnes ahumadas’, que son las carnes ahumadas mejores que hay en el centro de la Isla, y puedo decir también alrededor de la Isla”.

También tienen un restaurante de comida mexicana, La Patrona, y uno de mariscos y pescados, Sabor D Mar, que convenientemente están localizados en los alrededores del parque acuático y la piscina.

Además de las instalaciones en el hotel y sus alrededores, Burgos indicó que se pueden coordinar unos tours grupales, a través del Municipio de Comerío, uno de los cuales es “un tour de chinchorreo, que los llevan a todos los sitios interesantes para disfrutar de bebidas y comidas”, y el otro es “un chinchorreo que es histórico, que los lleva a la represa, por todo el casco urbano, y les explican toda la historia de los 200 años que cumplimos este año”.

Aclaró, sin embargo, que estos recorridos tienen un requerimiento de que “hay que llenar la guagua completa”, y son guaguas de 25 personas, de manera que “se hacen a través de grupos grandes”. No obstante, “hay veces que hay un grupo, y todavía hay espacio, y tratamos de colar algunos huéspedes con ellos”.

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Por otro lado, para las personas más aventureras, y que están en buena condición física, se puede coordinar un recorrido con un guía turístico por tres cascadas del barrio Doña Nena. Pero, aclaró Burgos, “son tres cascadas, para gente que quiere hacer cosas así al extremo. Esto es rappelling, físicamente tienes que estar apto. No es para todo el mundo… Eso es más extremo, y hay que coordinarlo bien”.

En cualquier caso, insistió Burgos, el Hotel Media Luna ofrece un espacio para relajarse y disfrutar, a “precios módicos, el fresquito de la montaña, más la buena comida”, que para la gente de la zona metropolitana tiene además la conveniencia de la cercanía.

“Estamos a 20 minutos de Bayamón. De Rexville a aquí te echas 25 minutos. De Caguas pues es un poquito más complicado, porque pasas por Aguas Buenas, pero también son alrededor de 30 minutos. Estamos accesibles”, aseguró.

Para más información o para reservar, se puede comunicar al 787-908-5521, o escribir a hotelmdialuna1@gmail.com.

Datos adicionales sobre las atracciones:

No necesita ser huésped para disfrutar de las áreas recreativas (parque acuático, pista de go-karts) y los restaurantes.

El Kartdrome (pista de go-karts):

Abre de jueves a domingo, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Para alquilar el go-kart pequeño (para niños) debe tener una estatura de al menos 36 pulgadas y alcanzar los pedales sentado correctamente.

Para el go-kart de dos plazas, el conductor debe tener una estatura de al menos 56 pulgadas y si es menor debe ir acompañado de un adulto mayor de 18 años. Los pasajeros deben tener una estatura de al menos 36 pulgadas.

El parque acuático y la piscina:

Abren de miércoles a domingo, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Se corre por turnos de dos horas, a $5 por persona cada turno.

La piscina cuenta con servicio de salvavidas