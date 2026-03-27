Una advertencia de inundaciones ha sido emitida para unos 15 municipios.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones urbanas y riachuelos que estará en vigor hasta las 6:00 p.m. para los municipios de Aguada, Aguadilla, Isabela, Rincón y Quebradillas. Además, se advierte a los conductores sobre el peligro de intentar cruzar carreteras inundadas.

De otra parte, también se emitió una advertencia similar para los pueblos de Ciales, Jayuya, Morovis, Orocovis, Añasco, Las Marías, Moca, San Sebastián y Utuado, hasta las 5:00 p.m. Mas temprano, el SNM advirtió que el riesgo de inundaciones para toda la Isla es elevado, debido a la gran cantidad de lluvia pronosticada.

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Se informó que el mal tiempo y las lluvias intensas están asociadas a una vaguada que se encuentra actualmente sobre las aguas del Atlántico y que parte de esa actividad estaría afectando las zonas costeras del noroeste y norte e Puerto Rico. El SNM informó que además, se esperan rayos frecuentes y ráfagas de viento, condiciones peligrosas en las carreteras, baja visibilidad, y posibles deslizamientos de tierra en zonas con suelos saturados.

También se han pronosticado tormentas eléctricas para la zona norte, norte-central y oeste de la Isla, que dejará lluvias torrenciales a su paso.

Aunque se espera que las condiciones del tiempo mejoren un poco a principios de la semana, una vaguada se acercará a la zona local por lo que las condiciones climáticas se complicarán nuevamente durante la Semana Mayor.