El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan ha emitido en la tarde de este sábado varias advertencias de inundaciones, debido a las lluvias que ocasionan una vaguada y una onda tropical cercana a la región.

Temprano en el día la agencia federal ya había alertado a la población de una posibilidad de leve a elevada de que se registrarían estas inundaciones.

Además, Meteorología alertó de tormentas eléctricas que han llegado acompañada de este mal tiempo.

Entre los pueblos incluidos en las advertencias están Aguada, Añasco, Mayagüez y Rincón. Estará activa hasta las 4:00 p.m.

El informe de Meteorología indica que para el área había caído una pulgada de lluvia y se esperaban tres pulgadas adicionales.

Del mismo modo, Aguadilla, Arecibo, Camuy, Hatillo, Isabela, Lares, Moca, Quebradillas y San Sebastián están bajo advertencias de inundaciones hasta las 3:45 p.m.

Para esta zona se han registrado hasta dos pulgadas de lluvia y se espera que otras dos pulgadas puedan acumularse durante el periodo bajo aviso, dice el informe del SNM.

Cataño, Guaynabo, San Juan y Trujillo Alto también tienen alto potencial de inundaciones hasta las 3:45 p.m.

En esta zona se han registrado hasta dos pulgadas de lluvia y se espera una pulgada adicional dentro del periodo en el que estará activada la advertencia, expuso el SNM.

Otros pueblo con advertencias de inundaciones son Juncos, Las Piedras y Naguabo hasta las 3:30 p.m.

Para esta área han caído hasta dos pulgadas de lluvia y se esperan otras dos pulgadas adicionales en el periodo detallado, dijo Meteorología.

La agencia federal exhortó a los conductores a no pasar por carreteras inundadas o puentes sobre ríos que están fuera de su cauce, ya que representan un peligro de muerte.