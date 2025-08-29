Una aviso de calor extremo fue emitido para este viernes por el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, debido a que los índices de calor podrían sobrepasar los 110 grados Fahrenheit.

El aviso estará vigente de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Se alertó que hay un riesgo “de significativo a elevado” de calor para unos 60 municipios. Estos son Arroyo, Añasco, Cidra, Barceloneta, Río Grande, Gurabo, Cabo Rojo, Hormigueros, Dorado, Mayagüez, Ceiba, Aguada, Carolina, Aguas Buenas, Guaynabo, Maunabo, Yabucoa, San Juan, Juana Díaz, Vega Alta, Vega Baja, Toa Baja, Cayey, Guayanilla, San Lorenzo, Rincón, Manatí, Lajas, Toa Alta, Isabela, Trujillo Alto, Las Piedras, Juncos, Peñuelas, San Germán, Humacao, Ponce, Bayamón, Florida, Canóvanas, Yauco, Camuy, Cataño, Salinas, Naguabo, Guayama, Luquillo, Hatillo, Arecibo, Loíza, Comerío, Moca, Santa Isabel, Caguas, Quebradillas, Fajardo, Aguadilla, Patillas y Guánica.

“Este nivel de calor afecta a cualquier persona sin un enfriamiento efectivo y/o una hidratación adecuada. Es probable que se produzcan impactos en algunos sistemas de salud, industrias e infraestructuras sensibles al calor”, detalla Meteorología en su informe.

Gráfica del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan sobre los efectos del agotamiento debido al calor y la insolación o "heat stroke". ( Suministrada )

Para lidiar con las altas temperaturas que se sentirán, se recomendó que “beba abundante líquido, permanezca en una habitación con aire acondicionado, evite exponerse al sol y verifique el bienestar de familiares y vecinos. No deje a niños pequeños ni a mascotas en vehículos sin supervisión. Los interiores de los automóviles alcanzan temperaturas letales en cuestión de minutos”.

También se pidió que “tome precauciones adicionales cuando esté al aire libre. Use ropa ligera y holgada. Procure limitar las actividades extenuantes a las primeras horas de la mañana o al atardecer. Actúe de inmediato si observa síntomas de agotamiento por calor o golpe de calor”.

“Para reducir el riesgo durante el trabajo al aire libre, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional recomienda programar descansos frecuentes en lugares con sombra o con aire acondicionado. Cualquier persona afectada por el calor debe ser trasladada a un lugar fresco y sombreado. ¡El golpe de calor es una emergencia! Llame al 9-1-1. Manténgase fresco, manténgase hidratado, manténgase informado", detalló Meteorología.

Pese a estas condiciones calurosas, se espera lluvia.

“Este calentamiento diurno, los vientos del este-sureste, los efectos locales y humedad remanente de la onda tropical que pasó recientemente, provocarán aguaceros y tormentas eléctricas vespertinas desde el interior hacia el oeste noroeste de Puerto Rico, así como en el este en El Yunque (hacia el área metropolitana) y las islas locales”, detalla el informe de las condiciones del tiempo.

En cuanto a las condiciones marítimas, se indicó que “el riesgo de corrientes marinas es bajo. Sin embargo, corrientes marinas amenazantes a la vida ocurren a menudo en las cercanías de malecones y muelles”.