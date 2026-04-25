Una alerta a los alérgicos fue emitida este sábado por el catedrático asociado del Departamento de Microbiología, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico(UPR), el doctor Benjamín Bolaños, ante la alta presencia de polen de árbol que se registra en sus estaciones de medición en San Juan y Caguas.

Estipuló, en las redes sociales, que “hoy tenemos un evento excepcional que solo ocurre el 1% de las veces”. Se debe a que los niveles de polen de árbol están ”muy altos".

Estas condiciones, según explicó, afectan principalmente a personas con dermatitis atópica.

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“Los pólenes de árbol son detonantes de esta condición en niños”, comentó.

De inmediato, recomendó que los “pacientes deben seguir las recomendaciones de su doctor”.

Según publica la página de Benadril, que es un antihistamínico, “la mayoría de las plantas, incluidos los árboles, liberan polen de forma natural como parte de su ciclo reproductivo. La sustancia fina y polvorienta viaja a través del viento, en insectos y en animales, y fertiliza otros árboles de la misma especie. La cantidad de polen en el aire varía según el tipo de árbol y la época del año”.

Es la primavera cuando hay más polen en el ambiente.

Se explica, además, que el polen puede causar efecto en el humano si se es alérgico a una especie en particular de planta “o puede haber varios tipos de plantas que desencadenen tus alergias”.