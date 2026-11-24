LUMA Energy realizará este martes trabajos de restauración y modernización de subestaciones en varios municipios, entre otras labores, como parte de sus esfuerzos dirigidos a mejorar la infraestructura del sistema eléctrico.

Los pueblos que pudieran experimentar interrupciones de energía por las labores son:

Aguada

Trabajos en postes: Bo. Jagüey, sector Jagüey Chiquito, PR-411 km 5.7.

Aguas Buenas

Remoción de vegetación: Bo. Bairoa, carr. 156 km 52 H-3.

Aguadilla

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Círculo C, Base Ramey.

Arecibo

Trabajos en postes: Sectores Francés, Callejón Caracoles, Víbora, Barrancas, Las Canelas, Los Mora, Paseos Esmeralda y Cunetas; urb. Costa de Palmas Altas, en el Bo. Islote; carr. 681 km 11; Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo; comunidad Víctor Rojas; escuela Francisco Pachín Marín; escuela Martín Diego Delgado; urb. Colinas de Palmarito, extensión Villa Los Santos 1, Jardines de Arecibo, Marisol, Parque de Jardines, Paseo Los Húcares, Reparto Luribet, University Gardens, Villa Los Santos, Villa Los Santos 2, Villas del Remanso, Villa Serena y Vista Azul; comunidad Navas.

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Cayey

Trabajos en postes: Sector Pedro Santos, Bo. Mogote y Bo. Toíta, sector El Quenepo.

Cidra

Trabajos en postes: Bo. Ceiba; comunidades Jacinto Hernández, Oyola, Tomás González, Juan Carrasquillo, Pelegrín Santos, Juan Nieves, Agustín Santos y Vicente Méndez; sectores Los Delgado, Los Morales, Carruzo y Martín Reyes.

Remoción de vegetación: Bo. Arenas, sector Campo Bello.

Coamo

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Bo. Santa Catalina y Villa Santa Catalina.

Guánica

Remoción de vegetación: Bo. María Antonia, PR-334 km 29.2 y sector Bosque Estatal de Guánica.

Guayama

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Comunidad Puente de Jobos, barriada Santa Ana, urb. Caribe Mar, parcelas Viejas de Cimarrona, comunidad Villodas, urb. Jardines de la Reyna, Miramar, Puerto de Jobos y urb. Hacienda Guamaní.

Guaynabo

Requerido por cliente: Urb. Valle Escondido, calles 7 y 8.

Remoción de vegetación: PR-834 y PR-173, Bo. Hato Nuevo, sector La Paloma, caminos Los López y Humacao, Pablo Torres, El Paso, Los González y Zorzal.

Gurabo

Trabajos en postes: Bo. Masas II, carr. 181 km 17.8 interior.

Isabela

Requerido por cliente: Bo. Pueblo, sector Toledo, calle Puerto Rico; Bo. Bejucos, callejón Carlos Martir; sectores Monso Méndez y California; Bejucos, 605 Paseo Sacramento; sector California, Doritas Garde; calle Florida, sector Bejuco; Paseo del Parque Lineal y carr. 112.

Manatí

Trabajos en postes: Subestación Dupont/Bristol.

Naguabo

Trabajos en postes: Bo. Húcares, sector Playa Húcares, PR-3 km 69.5.

Restauración y modernización de subestaciones: Urb. Río Blanco Heights, urb. Vistas de Río Blanco, escuela Desiderio Méndez Rodríguez (Maizales), parcelas La Fe, Maizales y Río Blanco; sectores Cuchilla, El Pilón, Florida, La Mina, Rancho Grande, Villa Terapia y La Joba.

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Naranjito

Remoción de vegetación: Bo. Guadiana.

Río Grande

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Urb. Los Árboles.

San Sebastián

Trabajos en postes: Carr. 455, Bo. Cibao, San Sebastián y Bo. Piletas, sector El Coquí, Lares.

San Lorenzo

Trabajos en postes: Bo. Quebrada Honda, Espino, Ada Arenas, carr. 181 km 11.4.

Trujillo Alto

Trabajos en postes: Urb. Round Hills, extensión Round Hill, Bo. Santo Domingo, Bo. Saint Just y carr. 848.

Yauco

Remoción de vegetación: Bo. Rancheras, sectores Ferrer, Scollado y Los Álvarez; Bo. Frailes, sector Álvarez; proyecto Olivari, Tabonuco y parcelas Monserrate.