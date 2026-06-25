Los trabajos de construcción de un proyecto privado en el casco urbano en Mayagüez revelaron un hallazgo arqueológico importante.

Según el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), se trata de estructuras de valor histórico asociadas al desarrollo urbano de la Sultana del Oeste previo al terremoto de San Fermín de 1918.

El proyecto contaba con supervisión arqueológica, conforme a la reglamentación vigente, y cuando se hizo la revelación el ICP convocó “una reunión urgente”.

En el cónclave, se determinó que se modificará la metodología de trabajo para permitir la fase de mitigación e investigación arqueológica intensiva.

Es así que se documentarán científicamente los hallazgos, evaluarán su alcance y determinarán las medidas de preservación aplicables. Asimismo, se hará investigación histórica adicional y se coordinarán visitas técnicas al lugar.

“La protección de nuestro patrimonio histórico y arqueológico es una responsabilidad compartida. Gracias a todos los ciudadanos que han expresado su interés y preocupación por este importante hallazgo en Mayagüez”, subrayó Melissa Santana, directora ejecutiva del ICP.