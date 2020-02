El que enero se haya acabado no representó que la tierra dejara de temblar.

Según el informe oficial de la Red Sísmica de Puerto Rico, desde que arrancó este sábado, 1 de febrero hasta las 9:30 a.m. se habían registrado 20 sismos. De estos, tres fueron registrados como sentidos.

La mayoría de los 20 movimientos telúricos registrados se mantuvieron por debajo de la magnitud 3. Mientras, los destacados como sentidos superaron esta cantidad.

El catálogo de sismos sentidos establece que el primero reportado ocurrió a las 2:17 a.m. y fue de magnitud 3.57. El segundo fue de 3.1 a las 4:12 a.m., mientras que el tercero ocurrió a las 6:05 a.m. y fue de magnitud 4.03.

Aunque en la isla es normal que se registren sismo, estos constantes movimientos telúricos comenzaron a dejarse sentir y a aumentar su frecuencia el 28 de diciembre. Desde esta fecha hasta esta mañana se habían registrado 3,137 temblores. El de mayor magnitud ocurrió el pasado 7 de enero, que fue de 6.4.

La zona en la que se han concentrado movimientos telúricos desde el 28 de diciembre es en el suroeste del país. Sin embargo, también hay reportes de temblores importantes durante este periodo para el noroeste de la Isla.

Estos terremotos han causado pérdidas de viviendas y desastres mayores en la zona entre Ponce y San Germán, así como el interior oeste de Puerto Rico. La situación ha provocado que unas 5,000 personas residan bajo carpas o casetas de campaña en campamentos establecidos por el gobierno y otros comunitarios.

El gobierno ha establecido un plan para eliminar estos refugios antes de que en junio inicie la temporada de huracanes. La fecha límite que se han fijado para lograr reubicar a los damnificados en sus propias viviendas, en lugares alquilados o comprados con dinero de la Agencia federal de Manejo de Emergencia (FEMA) o a través de vales de Sección 8 es el 24 de marzo.

Cabe destacar que el pasado miércoles el Servicio Geológico de los Estados Unidos emitió un informe en el que estableció que la actividad sísmica podría continuar “por décadas”.