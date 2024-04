Un recorrido por su barrio Macún, en Toa Baja, marcará el inicio de la celebración de los 30 años de la obra “Cuando era puertorriqueña”, de la reconocida escritora boricua Esmeralda Santiago.

La cita será este sábado, 20 de abril en el Centro Abraham Rosa de Credicentro Cooperativa en Toa Baja cuando a las 11:00 a.m. la autora lidere el conversatorio “Regreso a Macún con Esmeralda Santiago: a 30 años de la publicación de When I was Puerto Rican/Cuando era puertorriqueña”. En dicho conversatorio participarán la profesora Nina Torres Vidal y la editora Mariana González.

Se unirá a este evento el Taller de Jazz y Música Popular de la Universidad de Puerot Rico (UPR). Las entradas para este evento están agotadas, pero los seguidores de Esmeralda Santiago podrán ver la transmisión del conversatorio a través de la página de Facebook del Municipio de Toa Baja.

Para Santiago, volver a Macún será un reencuentro con sus raíces y las tradiciones puertorriqueñas que tanto atesora.

“Toa Baja se prepara con gran entusiasmo para recibir a una de sus más insignes personalidades, laureada embajadora de las letras que ha honrado sus raíces dando a conocer ante el mundo a nuestra comunidad de Macún. Es un privilegio que toabajeños de todas las edades puedan tener un mayor acercamiento a sus valiosas vivencias en el marco del trigésimo aniversario de Cuando era puertorriqueña. Este añorado regreso al terruño de su infancia ha generado gran expectativa y un ambiente de alegría en nuestro pueblo, por lo que estoy seguro de que será una experiencia inolvidable para todos los participantes y marcará un hito en la historia del pueblo del Orgullo Llanero”, expresó el alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez.

Otras visitas

Por otra parte, el martes, 23 de abril, a las 6:00 p.m. en el Anfiteatro Ramón Figueroa Chapel de la UPR de Mayagüez, se llevará a cabo la presentación de la novela “Las Madres”, dirigida a estudiantes, docentes y público en general.

El jueves, 25 de abril en la mañana, Esmeralda Santiago visitará la UPR de Arecibo donde los estudiantes de UPRA WEB Radio la entrevistarán. La intención es crear una serie de podcasts que les permitirán aplicar su proceso de enseñanza y aprendizaje en escenarios reales como lo constituye esta importante y emotiva visita de la escritora.

Mientras, el viernes, 26 de abril, a las 6:00 p.m., la autora presentará al público su novela “Las madres” en el Teatro del Centro Cultural Casa Ulanga de Arecibo.

En cuanto a sus otras paradas durante esta gira, Mayagüez y Arecibo, también tienen un significado especial para ella: "Arecibo es el pueblo donde nació mi mamá, y Mayagüez donde pasó su niñez. Siempre los recordaba con mucho afecto y nos contaba sus recuerdos sobre los sitios y la gente. Ambos pueblos forman parte de mi historia también. Fue en Arecibo donde terminé de escribir CONQUISTADORA, en el apartamento de mi hermana Norma, y Mayagüez donde recibí un Doctorado Honoris Causa y un lugar donde me recibieron con mucho cariño y cortesía", puntualizó la escritora.

A Santiago, según reveló, le emociona dialogar con los estudiantes en esos pueblos porque “cada cara me recordará a mami de niña queriendo estudiar, pero por sus circunstancias y la situación económica de los arrimados desalojados de las fincas donde todos sus familiares trabajaban, ella no logró la educación que añoraba”.

Indicó, además, que su mamá hizo todo lo posible para que sus hijos tuvieran la oportunidad de estudiar.

“He querido a esos pueblos desde hace muchos años y regreso a honrar a mami y a esa generación de jíbaros que se superaron en el seno de esas comunidades”, comentó.

Como parte las actividades que realizará, la autora tendrá una lectura de su cuento para niños y una tertulia con escritoras puertorriqueñas en la Universidad del Sagrado Corazón, con el auspicio de su programa de Escritura Creativa.