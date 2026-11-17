Si ocurriese una catástrofe o emergencia mundial, a la escala en la que múltiples países del mundo han llamado a residentes a prepararse, Puerto Rico tendría comida en sus supermercados para “más o menos 21 días, como tres semanas”.

Pero, si se consideran productos frescos, “que no se pueden almacenar por tanto tiempo”, como frutas y vegetales, el inventario disponible es de alrededor de una semana.

La proyección, dada a conocer por el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes Alfonso, representa un aumento en el inventario con el que cuentan los supermercados del país en comparación al 2025.

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Es que para marzo del año pasado se calculó que había productos almacenados para 18 días y para octubre del año pasado la cantidad había aumentado a 18.5 días.

Para que tenga una idea, que los supermercados cuenten con 21 días de inventario es similar a lo que MIDA reportó en el 2017, cuando la Isla fue azotada por el devastador huracán María.

Entretanto, información provista por la organización expone que Puerto Rico está en una posición similar a lo que se reporta en los Estados Unidos. Se informó que el estudio de la National Grocers Association refleja que los inventarios de los supermercados estadounidenses son de 20.5 días.

Manuel Reyes Alfonso, vicepresidente ejecutivo de MIDA. FOTO POR: Carlos Giusti/GFR Media ( Carlos Giusti/Staff )

No obstante, Puerto Rico tiene mayores desventajas que Estados Unidos a la hora de lograr reponer en los estantes toda los alimentos y productos que necesitaría la población para sobrevivir una emergencia.

El principal es que “importamos todo o gran parte de lo que consumimos”, indicó el vicepresidente de MIDA.

Además, la llegada de los productos se limita en su tránsito marítimo.

“Tenemos un embudo en el muelle de San Juan, que es por donde se recibe todo, pues, hay unos riesgos ahí que Puerto Rico tiene que estar consciente y que tiene que prepararse o tener planes para para manejarlo”, afirmó Reyes Alfonso.

A esta condición, se le une el hecho de que, por las leyes de cabotaje, los productos trasladados a la Isla deben llegar en un barco de fabricación, manejo y salida desde un puerto estadounidense.

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“El suplido solamente o en su inmensa mayoría también sale de un mismo muelle, que es en el caso de Jacksonville, (Florida). Son todos esos riesgos que tenemos que mirar ahora”, alertó, al llamar a diversificar todo este transporte marítimo.

Otras condiciones que limitan el que haya más alimento almacenado en Puerto Rico para sobrevivir una emergencia está atado al impuesto al inventario, que es una contribución que los comerciantes pagan a los municipios por la mercancía que queda sin vender al cierre del año fiscal. Esto limita a los comercios a adquirir mucho inventario.

“Penalizamos los inventarios. Así que, pues, la cadena de abasto, sí se interrumpe, puede causarnos problemas. Tenemos unos retos ahí”, denunció.

Pero, a diferencia de otros países en el mundo, como Francia, la Isla no debe preocuparse por sufrir un ciberataque en el que los maleantes logren controlar las neveras de los supermercados para hacer que los víveres se dañen. Reyes Alfonso comentó que la mayoría de los supermercados del país no cuentan con esa tecnología.

No obstante, las autoridades federales, en especial el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), así como la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA, en inglés), ha contactado a la organización para orientar a los dueños de los supermercados de los peligros cibernéticos que se registran en el mundo. De hecho, tendrán una orientación presencial el próximo 2 de diciembre, la cual estará a cargo de CISA.

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Pero, más allá de los riesgos de un ataque cibernético, el portavoz de los dueños de supermercados aceptó que en Puerto Rico se experimentan otros retos para evitar que la comida, principalmente refrigerada, se dañe. Está relacionado a la estabilidad del sistema eléctrico.

“El problema de energía es un problema serio para para todos los comercios, incluyendo los supermercados. Es un problema serio, pero es un problema en este momento es más de costos, que de riesgo de que se dañe la mercancía, porque a través de los años la industria ha tenido que invertir en equipo para poder autosuplirse la energía cuando vienen los bajones de voltaje o los apagones o los relevos de carga”, señaló.

En el caso de los supermercados, la principal fuente de energía alterna son los generadores eléctricos, ya que dijo que los sistemas de energía solar no tienen capacidad para sostener toda la energía que necesitan para poder operar.

La ventaja que los supermercados y los consumidores boricuas tienen es que han aprendido a vivir bajo emergencias, según comentó Reyes Alfonso.

“Nosotros posiblemente estamos mejor preparados que otras jurisdicciones, porque hemos estado viviendo una situación de emergencia por los pasados diez años, desde María para acá. Así que, gran parte de los hogares, a diferencia de otros lugares del mundo, tiene generadores. Gran parte de los hogares tienen placas eléctricas. Gran parte de los hogares tienen cisterna de agua. Así que Puerto Rico ha desarrollado una infraestructura de emergencia ya de manera permanente. Así que, en ese sentido, tenemos esa esa ventaja por llamarle de alguna forma”, manifestó.

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Por otro lado, Reyes Alfonso expuso que no se observa en los supermercados el que las personas anden comprando productos enlatados para almacenar por si ocurre alguna emergencia mundial. Señaló que puede ser porque los boricuas ya se prepararon para la temporada de huracanes o porque no se ha realizado un llamado oficial de gobierno para que el pueblo se prepare.

Sin embargo, expuso que el problema es mucho más serio que el que la población se prepare o no.

“El riesgo mayor nuestro es, a la verdad, el hecho de que importamos todo o gran parte de lo que consumimos y penalizamos los inventarios. Así que, pues, la cadena de abasto, si se interrumpe, pues puede causarnos problemas”, aseguró.