La Policía de Puerto Rico reportó este domingo el cierre de varias carreteras en la isla debido a las lluvias intensas provocadas por las bandas externas del huracán Erin.

Según indicó la uniformada en declaraciones escritas, los cierres de carreteras son por diversas razones, desde salidas de cauce de ríos hasta la caída de árboles.

Estas son las carreteras cerradas hasta el momento:

- Humacao: Fue cerrado al tránsito el tramo de la carretera PR-31, en el Barrio Río Blanco, sector La Pitina, así como la salida 22 de la PR-53, debido al desbordamiento del río Blanco.

- Ciales: Fue cerrada la carretera PR-149 en el barrio Cordillera, por la caída de un árbol y tendido eléctrico. En ese mismo pueblo también se cerraron la PR-614 y PR-615, debido a problemas con tendido eléctrico.

- Barceloneta: Fue cerrada la PR-681 y la PR-640 por un poste y transformador de LUMA Energy que se incendió en el lugar.

“Ante las condiciones climatológicas adversas, se exhorta a los conductores a tomar extremas precauciones al transitar, especialmente en zonas propensas a acumulación de agua o visibilidad reducida y considerar rutas alternas”, indicó la Policía.